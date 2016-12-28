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Сергей Безруков впервые завел речь о своих внебрачных детях

Сергей Безруков, редко обсуждающий слухи, витающие вокруг его персоны, впервые завел речь о внебрачных детях. По словам 43-летнего актера, они у него есть и недостатка в отцовской любви не испытывают.

Сергей Безруков впервые завел речь о своих внебрачных детях


Слухи о внебрачных детях Сергея Безрукова появились в сети еще два года назад. Речь шла о близнецах актрисы из Санкт-Петербурга Кристины Смирновой. На тот момент актер не только всячески отрицал эту информацию, но и обращался в суд на издания, опубликовавшие ее фото, обвиняя их редакцию в клевете. С тех пор прошло не много времени, но ситуация успела измениться. В первую очередь актер расстался с бывшей супругой Ириной, женился на Анне Матисон, родившей ему дочь Марию.

Теперь, как выразился Безруков, он смог ощутить отцовское счастье. В это ему помогла жена Аня и дочь Машенька. Новая жена, как и родители, знает о внебрачных детях актера и приняла их. Сам Безруков не лишает отцовского тепла других своих детей, любит их и оказывает любую посильную поддержку.


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