Сергей Безруков впервые завел речь о своих внебрачных детях

Слухи о внебрачных детях Сергея Безрукова появились в сети еще два года назад. Речь шла о близнецах актрисы из Санкт-Петербурга Кристины Смирновой. На тот момент актер не только всячески отрицал эту информацию, но и обращался в суд на издания, опубликовавшие ее фото, обвиняя их редакцию в клевете. С тех пор прошло не много времени, но ситуация успела измениться. В первую очередь актер расстался с бывшей супругой Ириной, женился на Анне Матисон, родившей ему дочь Марию.Теперь, как выразился Безруков, он смог ощутить отцовское счастье. В это ему помогла жена Аня и дочь Машенька. Новая жена, как и родители, знает о внебрачных детях актера и приняла их. Сам Безруков не лишает отцовского тепла других своих детей, любит их и оказывает любую посильную поддержку.

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