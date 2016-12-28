Юлия Началова: Бывший муж до сих пор не вернул мои вещи

До сих пор не вернул вещи своей экс-супруге бывший капитан хоккейного клуба "Авангард" Александр Фролов. Хозяйка вещей, певица Юлия Началова, поведала общественности об этой проблеме в одном из шоу. Она отметила, что ожидает возвращения своего имущества с октября этого года.
Супруги расстались в октябре 2016 года, потому как невозможно быть рядом паре, которую разделяет огромное расстояние. Александр Фролов разместился в Нижнем Новгороде и, на данный момент, играет за "Торпедо". Певица поделилась с публикой, что сразу передала все вещи экс-супругу, воспользовавшись услугой экспресс-почты, а Фролову следовало бы сделать то же самое. Но до сегодняшнего дня вещи певицы все еще у её бывшего и насколько скоро она может их вернуть назад – не известно. Началова сожалеет об оставшихся у «партнера в отставке» дорогой обуви, которой ей не хватает и бижутерии.
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