Юлия Началова: Бывший муж до сих пор не вернул мои вещи

Супруги расстались в октябре 2016 года, потому как невозможно быть рядом паре, которую разделяет огромное расстояние. Александр Фролов разместился в Нижнем Новгороде и, на данный момент, играет за "Торпедо". Певица поделилась с публикой, что сразу передала все вещи экс-супругу, воспользовавшись услугой экспресс-почты, а Фролову следовало бы сделать то же самое. Но до сегодняшнего дня вещи певицы все еще у её бывшего и насколько скоро она может их вернуть назад – не известно. Началова сожалеет об оставшихся у «партнера в отставке» дорогой обуви, которой ей не хватает и бижутерии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164671-news.html