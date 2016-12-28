Траурный понедельник: сутки после катастрофы Ту-154

Прошел день после того, как вся страна содрогнулась от печальной новости. Внезапное падение самолета Минобороны, направлявшегося из аэропорта Сочи в Сирию на авиабазу Хмеймим, стало потрясением, от которого не могут оправиться до сих пор. «СтарХит» выяснил, что произошло за день с момента известия об авиакатастрофе.

Прошли сутки с момента трагедии, потрясшей всю страну. 25 декабря самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров, а затем стало известно об авиакатастрофе, унесшей жизни 92 человек. Новость об этом в короткие сроки стала самой обсуждаемой в Сети. Миллионы людей не могли поверить в то, что произошло. По злой иронии судьбы это случилось за несколько дней до Нового года и в ночь на западное Рождество.

В потерпевшем крушение самолете Ту-154 летели музыканты и журналисты

В страшной авиакатастрофе погиб и глава управления культуры Миноброны Антон Губанков. За несколько дней до смерти мужчина дал интервью одному из изданий. По воспоминаниям журналиста, беседовавшего с Губанковым, он был оптимистичен и с уверенностью смотрел в будущее. Ансамбль имени Александрова он назвал «поющим оружием». Антон Николаевич также поделился своими взглядами на то, зачем нужны концерты в Сирии.

«Я глубоко убежден в том, что труд артистов на передовой не только создает определенный настрой солдатам и офицерам, но и меняет самих деятелей культуры. Многие возвращаются, чтобы еще раз почувствовать себя сопричастными великой миссии», – говорил Губанков.

Поиск жертв катастрофы

Все воскресенье в акватории Черного моря проходили поисковые операции, которыми руководил лично министр обороны РФ Сергей Шойгу. По данным журналистов, в работах были задействованы 3,5 тысячи спасателей. За сутки с момента катастрофы нашли останки тел 11 человек и 154 фрагмента. Обнаружение погибших затруднено течением. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Виктор Бондарев заявил, что останки Ту-154, включая «черные ящики» самолета, упавшего в 6 км от берега, могут быть подняты из воды сегодня до конца дня.

В Минобороны рассказали, что самолеты с телами начали прибывать в Москву. Их опознание проведут в судебно-медицинском морге «Царицыно», для этого будет использоваться ДНК-экспертиза.

Глава Минтруда Максим Топилин дал поручения об организации выплаты компенсации семьям погибших. По словам чиновника, они начнутся в самое ближайшее время. Близкие скончавшихся в результате катастрофы журналистов и Елизаветы Глинки получат по миллиону рублей, а родственники военнослужащих – более 5,8 миллиона рублей, в эту сумму входят страховая часть и единовременное пособие.

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Причины трагедии

Информация, которой сейчас располагают журналисты, очень противоречивая. В данный момент выясняются причины произошедшего. Пока водолазы не нашли «черные ящики», затерявшиеся на дне Черного моря, рано говорить о том, почему самолет потерпел крушение. Напомним, что Ту-154, направлявшийся в Сирию, исчез с радаров через несколько минут после взлета и упал в Черное море. По некоторым данным, самолет мог разрушиться в воздухе.

Экспертам удалось восстановить траекторию полета потерпевшего крушение Ту-154: оказавшись над морем, он начал разворачиваться в сторону аэропорта. На последней записи переговоров с пилотами никаких сигналов тревоги нет, они работают в штатном режиме. Через считанное количество минут диспетчеры пытаются связаться с коллегами, однако те не отвечают.

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Министр транспорта Максим Соколов, возглавивший комиссию по расследованию произошедшего, сообщил, что версия теракта не рассматривается как основная. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24». Чиновник возвращается из Сочи в Москву, чтобы доложить о первых итогах работы Дмитрию Медведеву.

«Мы исходим из того, что причинами катастрофы могли быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования, но подчеркну, что это устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия Министерства обороны», – рассказал Максим Соколов.

Если бы Ту-154 взорвался в воздухе, то вспышку могли заметить соседние государства, наблюдавшие за полетом, но этого не произошло. Кроме того, по данным журналистов, посадка в Адлере не была запланированной, и на борт самолета поднимались только сотрудники таможни и пограничники. Эти факты противоречат версии о возможном террористическом акте.

Ранее в СМИ появилась информация от очевидцев, заметивших над Черным морем странную вспышку, которая могла возникнуть в результате взрыва. Однако, как удалось позднее узнать корреспондентам, она наблюдалась спустя 30 минут после того, как Ту-154 пропал с радаров, об этом поведал сотрудник оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.

По словам председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, самолет мог не выйти на нужную траекторию во время взлета, но, как передают журналисты, никаких прямых указаний на проблемы с техникой не было, а в 2014 году он прошел капитальный ремонт. К слову, ранее говорилось о том, что пилотом потерпевшего крушение Ту-154 был военный летчик первого класса майор Роман Волков, посадивший «танцующий» самолет.

Отметим также, что некоторые пользователи соцсетей были недовольны возрастом летательного аппарата, который находился в эксплуатации около 34 лет. Многие полагали, что именно по этой причине мог произойти сбой в работе техники. Эксперты в области авиации, отрицающие эту версию, утверждают, что Ту-154 – очень надежная и предсказуемая машина. Выдвигалась версия, что ее двигатели отказали из-за некачественного топлива, но проверки керосина показали его пригодность.

Позднее в СМИ появилось сообщение Центра информационных связей ФСБ. Там рассказали о нескольких вероятных причинах случившегося и заявили, что на борту Ту-154 нет признаков теракта или диверсии.

«Основными рабочими версиями остаются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета», – цитируют журналисты ФСБ.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ

Президент России Владимир Путин объявил понедельник, 26 декабря, днем траура по жертвам авиакатастрофы. Пользователи социальных сетей выражают соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета. «Не могу этого понять! Весь день только думаю об этом. Нет слов, нет эмоций… Ну объясните мне, почему такая несправедливость и есть ли она?» – написала Лера Кудрявцева.

После того, как стало известно о смерти певца Джорджа Майкла, Сергей Лазарев сделал полный скорби пост в социальных сетях, в котором обобщил печальные события минувшего воскресенья.

«Случившееся вчера потрясло всех… Сначала новость о разбившемся Ту-154 с артистами, Елизаветой Глинкой и журналистами на борту, потом новость о смерти Джорджа Майкла... Все это меня вновь привело к страшной, но очень простой мысли – что все мы перед Богом равны, что от смерти нет иммунитета, и что нас забирают тогда, когда посчитают нужным – к этому никто никогда не готов», – поведал Сергей Лазарев в социальных сетях.

В свою очередь, Анна Седокова заметила, что 2016 год был крайне непростым для всех. «Когда случается горе, у него нет границ. Быть добрее, замечать мелочи, любить и ценить при жизни. Обнимать тех, кто сейчас рядом, ведь завтра все может быть по-другому. И делать добро сегодня, помогать не завтра, а сейчас. Вчера и сегодня – сложные дни. Сложный год. Да и жизнь в целом непроста. Но тепло в сердце способно залечить самые тяжелые раны...» – такой пост певица сделала в своем микроблоге.

Вчера вечером также выяснилось, что на борту самолета, отправлявшегося в Сирию, находился бывший бэк-вокалист «Любэ» Евгений Насибулин, состоявший в ансамбле имени Александрова. Мужчина работал с известной группой в период с 1991 по 1995 годы. Руководитель «Центра имени Игоря Матвиенко» Андрей Лукинов подтвердил журналистам информацию о гибели Насибулина.

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«Шок. С музыкантами хора Александрова и Антоном Губанковым работали над проектом, завершенным в октябре. С людьми с телеканалов мог сто раз столкнуться в «Останкино». Елизавета Петровна Глинка занималась многим, в том числе организацией посещения ранеными детьми, вывезенными из Донецка, новогодних елок. Девятого декабря должны были договориться о помощи ей в этом. Беда ходит рядом. Царствие Небесное всем погибшим», – поделился Лукинов.

Подготовлено на основе материалов ТАСС, «Интерфакса», РИА Новости и газеты «Культура».

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