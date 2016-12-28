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Михаил Боярский спас от смерти бездомную собаку

Сегодня актер отмечает свое 67-летие. Его подруга Людмила Сенчина вспоминает, как они вместе ездили на гастроли. В одном из городов Боярский подобрал щенка, которого хотели усыпить. Животное присоединилось к артистам и стало путешествовать вместе с ними.

Михаил Боярский спас от смерти бездомную собаку
Михаил и Людмила Сенчина на концерте в БКЗ «Октябрьский», 1997 год
// Фото: Интерпресс/PhotoXPress.ru

26 декабря Михаилу Боярскому исполнилось 67 лет. В его семье есть традиция – день рождения, так же как и Новый год, отмечают ровно в двенадцать часов ночи с шампанским. Обычно в это время в театре один за другим идут спектакли, и на большее просто не хватает сил. Но не всегда жизнь Михаила Сергеевича была такой размеренной – в молодости он часто совершал необдуманные поступки.

«В 1979 году, сразу после выхода «Д’Артаньяна и трех мушкетеров», мы с Мишей гастролировали по России со спектаклем, – вспоминает подруга актера, певица Людмила Сенчина. – Популярность Боярского тогда зашкаливала - поклонницы ломились к нему в номер, снося все на пути… Хотя в то время выглядел он, прямо скажем, не шикарно. За полгода до этого Миша уснул за рулем и попал в страшную аварию – лобовое столкновение. Его буквально по частям собирали. До начала гастролей оправился, но был худой, да и на лице кое-где остались шрамы. Но его фанаток это не останавливало – они визжали как сумасшедшие, ему дарили больше всех цветов. Но слава и повышенное внимание его ничуть не испортили, Миша не «зазвездился», оставался все тем же простым парнем с шикарным чувством юмора. А самое главное – с большим и добрым сердцем».

«Как-то мы приехали в один южный город, кажется, Краснодар. На следующий день после спектакля всю театральную труппу повезли на обзорную экскурсию по городу. Прогулки по улицам, обед в ресторане, а после нас отправили посмотреть консервный завод – гордость местных властей. Пока нам рассказывали историю создания, перспективы развития и прочее, мы с Мишей заметили собаку – небольшую, беспородную. Стали спрашивать, чье животное. Оказалось, что она бесхозная, мешается под ногами, и руководство хочет ее прогнать или отравить. Нам с Боярским стало жалко животное. «Может, возьмем?» – предложил Миша. Я сперва остолбенела – куда? Мы же сейчас кочуем из города в город. Но потом подумала – псину надо выручать! Мы минут десять гонялись за ней по всему заводу, она же не знала, что мы ее спасти хотим, и шугалась. Руководство только плечами пожало, наблюдая, как мы собаку в служебную машину запихиваем – мол, у звезд свои причуды», - рассказала Людмила.

Михаил Боярский спас от смерти бездомную собаку
Николай Расторгуев, Михаил Боярский и Андрей Макаревич на записи «Новогоднего огонька» для «Первого канала», 2002 год
// Фото: Persona Stars

«Когда рассмотрели «приемыша», поняли, что это щенок, девочка. С тех пор она стала гастролировать с нами – мы ее, как выразился Боярский, «удочерили». Кличку никак не могли придумать. Ездила собака с Мишей на заднем сиденье авто, а спала в моем гостиничном номере. Боярский всегда терпеть не мог одиночества, поэтому по вечерам приходил ко мне – мы болтали, пили чай, смотрели телевизор. Однажды поклонник привез нам в гостиницу аж тридцать арбузов. Мы закатили их ко мне в номер. Помню, захожу, а Боярский релаксирует на диване и пытается собаку дрессировать. Тут он на несколько минут уходит из номера, возвращается, а псина лежит на его месте. Прогоняет, а она не уходит, начал в шутку грозить кулаком, приговаривая: «Чуешь, чем пахнет? Смертью твоей…» Испугалась, спрыгнула, а на полу места нет – арбузы лежат, так она ко мне на кровать. Миша и говорит: «Другая бы на твоем месте закричала – фу, может, у нее блохи! А ты нянчишься…».

Михаил Боярский спас от смерти бездомную собаку
Боярский с мамой Екатериной Михайловной на съемках фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», 1978 год
// Фото: Persona Stars

С собакой мы гастролировали две недели. А оставили ее в Вознесенске. Там после концерта ко мне познакомиться подошла женщина, оказалось, это моя троюродная тетя Ираида. Мы разболтались, я между делом рассказала про пса. Родственница и предложила: «Давай я ее заберу! Хватит животное мучить, по городам таскать…» Мы с Мишей ее потом долго вспоминали».

Михаил Боярский спас от смерти бездомную собаку
Актер с сыном Сергеем, 1981 год
// Фото: Личный архив
Михаил Боярский спас от смерти бездомную собаку
После школы Михаил поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. На фото – 1968 год
// Фото: Личный архив


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