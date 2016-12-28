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Крестный детей Сергея Бодрова: «Каждый из них на него по-своему похож»

Сергей Кушнерев восхищается сыном и дочерью актера. Главный редактор телекомпании ВИД близок с семьей погибшего режиссера. В документальном фильме «Сергей Бодров. «В чем сила, брат?» он рассказал о том, какими растут наследники артиста.

Крестный детей Сергея Бодрова: «Каждый из них на него по-своему похож»
Сергей Бодров
// Фото: PhotoXPress.ru

Главный редактор телекомпании ВИД Сергей Кушнерев тесно общался с Сергеем Бодровым и всей его семьей. К тому же, актер и его супруга Светлана сделали друга крестным обоих детей: дочки Оли и сына Саши. Семья Бодрова - люди непубличные, поэтому о них известно очень мало. В преддверии дня рождения Сергея вышел документальный фильм «Сергей Бодров. «В чем сила, брат?», в которым однокурсники, коллеги и знакомые звезды кино вспомнили, каким он был. Даже через 14 лет после гибели Бодрова его помнят и любят. 

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В картине, посвященной памяти Бодрова, друг семьи рассказал, какими были отношения режиссера с супругой. По его словам, находясь на гастролях, актер постоянно писал жене нежные и философские письма, в которых рассуждал о любви. «Он о них постоянно думал», - отметил журналист, говоря о связи Сергея с семьей.

Кушнерев показал съемочной группе документальной картины фотографии своих крестников и рассказал, какими растут наследники звезды фильма «Брат».

«Саша - такая же коробочка, как он. Он любит все прятать, раскладывать по полочкам. Его вещи не трогайте. А Оля, при всей своей внешней простоте, такая очень глубокая девочка. Как говорил Сережа: «Смотри, как она смотрит своими глазищами». Каждый из них на него по-своему похож», - отметил крестный детей.

Крестный детей Сергея Бодрова: «Каждый из них на него по-своему похож»
Сергей Кушнерев
// Фото: Кадр из документального фильма

По словам Кушнерева, Саша очень любит животных. У мальчика дома даже жил паук, потом сын Бодрова ухаживал за птичками и рыбками. По словам Сергея, наследник актера – настоящий экспериментатор. «Любит все взрывать. Недавно был у него в гостях, Саша что-то взорвал у окна, специально, чтобы продемонстрировать, что у него это хорошо получается», - рассказал Кушнерев.

Крестный детей Сергея Бодрова: «Каждый из них на него по-своему похож»
Сергей Бодров и маленький сын Саша
// Фото: Кадр из документального фильма

Несмотря на славу отца, дочь Бодрова Ольга не собиралась рассказывать о своей фамилии даже во время поступления в театральный вуз. О том, что девушка является наследницей популярного актера, стало известно лишь после всех экзаменов.

«Ольга подала документы на бюджетное отделение. На ее специальность «Артист драматического театра и кино» у нас всего 12 мест, из них только 4 для девушек. Конкурс – почти тысяча человек на место! И она ни разу не указала, чья она дочь. Есть правило, когда абитуриент встает перед комиссией, он называет фамилию, имя и отчество. Так вот, она даже отчество не произносила. Ее раскусили лишь на последнем этапе – увидев анкету, один мастер спросил в лоб: «Ты дочка?» Она, смущаясь, ответила: «Да», - поделился со «СтарХитом» преподаватель ВГИКа Артем Петров.

Крестный детей Сергея Бодрова: «Каждый из них на него по-своему похож»
Ольга, дочь Сергея Бодрова
// Фото: Кадр из документального фильма
Крестный детей Сергея Бодрова: «Каждый из них на него по-своему похож»
Семья Сергея Бодрова
// Фото: Кадр из документального фильма


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