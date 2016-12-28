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Ольга Кабо с шиком нарядила загородный дом

Актриса поделилась подробностями подготовки к Новому году. Чтобы создать в семейном гнездышке сказочную атмосферу, Ольга Кабо обратилась к профессионалам. Впервые елку звезды украсили дизайнеры.

Ольга Кабо с шиком нарядила загородный дом
Ольга Кабо
// Фото: «Инстаграм»

Актриса театра и кино Ольга Кабо – дважды мама. У звезды есть 18-летняя дочь Таня и 4-летний сын Витя. Наследница звезды год назад покинула родительский дом и живет отдельно от мамы в ее московской квартире. В просторном загородном доме на северо-западе столицы Ольга обитает с мужем Николаем и маленьким Витей. Именно желание создать атмосферу праздника для младшего ребенка заставило Ольгу в преддверии праздника озаботиться вопросом украшения дома.

«Сколько я себя помню, всегда наряжали елку сами – с мамой, потом уже с дочкой, – рассказывает Ольга. –, а в прошлом году и сын Витюша присоединился к процессу. Но в этот раз прямо перед праздником было столько работы, гастролей и отъездов из Москвы, что просто времени не оставалось на новогоднее убранство дома. И тут меня выручил случай – я шла мимо магазина подарков «Дом фарфора» на Ленинском и увидела в витрине настоящее лесное чудо. Стояла и не могла оторвать глаз, настолько Елка была великолепная. Зеленая красавица, словно магнит, затянула меня в магазин, чтобы я смогла разглядеть ее поближе. Так я впервые приобрела дизайнерскую Новогоднюю ёлку от «Дом фарфора». Дизайнер подошла к работе очень ответственно – приехала ко мне домой с множеством «ингредиентов», и подобрала убранство елочки под стать нашему интерьеру. Старания художницы по достоинству оценили все, особенно Витюша. Придя из садика и увидев елочку, он запрыгал и забегал вокруг нее, а после начал целовать игрушки, приговаривая: «Ах ты, моя елочка! Ах Вы, мои бусики, ах, какие шарики…» 

Ольга Кабо с шиком нарядила загородный дом
Украшенный дом друзья семьи Кабо теперь называют настоящей сказкой
// Фото: Сергей Джевахашвили

Под стать символу Нового года Ольга и ее семья оформили свой загородный дом.

«Мы украсили коттедж гирляндами и яркими шарами, а на участке всех гостей встречают светящиеся Белый медвежонок и пингвин, – продолжает Кабо. – Теперь каждый, кто заглянет к нам на огонёк , уверена, попадёт в настоящую сказку. А ещё у нас с сыном в планах раскрасить окна специальными красками. Витя очень любит рисовать, правда, часто просит меня нарисовать ему танк и вертолет, но в этот раз попробую уговорить его сделать упор на снежинки, Деда Мороза и Снегурочку».

Ночь с 31 декабря на 1 января семья Ольги проведет по-семейному. «Приедут мои мама и папа, Танечка, сын мужа от предыдущего брака Виталик. В этом году мы решили никуда не уезжать и насладиться русской зимой – она все-таки у нас волшебная…»


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