Аделина Сотникова рассказала, как Александр Соколовский осчастливил ее

Фигуристка была рада работать с актером. Аделина считает партнера по проекту «своим» человеком. По словам спортсменки, после «Ледникового периода» она продолжит общаться с Александром.

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и актер сериала «Молодежка» Александр Соколовский завоевали первое место в проекте «Ледниковый период». Они радовали телезрителей своими оригинальными номерами и удивляли профессионализмом. Фигуристка гордится партнером по шоу. По словам Аделины, в Саше она увидела очень надежного молодого человека, поэтому уже ничего не боялась во время финального выступления. Сотникова и Соколовский не хотят расставаться после «Ледникового периода»

«Саша Соколовский с первых секунд нашей встречи, а он тогда, надо заметить, еще плохо стоял на коньках, вышел на лед и начал творить такое, что все были в шоке. Саша ускорялся и без подготовки пытался выполнять сложные элементы. Потом начал делать поддержки, поднимать меня. Первое время было очень страшно: я пищала и визжала, говорила: «Не буду, я боюсь». Но переборола страх, - поделилась впечатлениями Сотникова.

Звезда фигурного катания была удивлена, что человек, далекий от мира спорта, смог настолько влиться в новую для себя роль. Сотникова признавалась, что после окончания проекта ей даже не хотелось расставаться с Сашей. «Мы очень подружились. «Ледниковый период» подарил мне надежного друга, который, уверена, будет поддерживать меня всегда. Я приобрела еще одного «своего» человека», - рассказала Аделина.

По словам фигуристки, ей бы хотелось еще раз появиться в проекте, похожем на «Ледниковый период». Вероятно, участие в передаче вдохновило звезду вновь встать на лед и участвовать в крупных соревнованиях.

«Планирую вернуться в большой спорт. Хочется, чтобы не было проблем со здоровьем, и я смогла полностью отдаваться тренировкам. Ну а что касается личного… Мечтаю встретить человека, который займет постоянное место в моем сердце», - поделилась в интервью изданию «Телепрограмма» Аделина.

Напомним, что в этом году девушка разорвала отношения с Александром Молочко. Поговаривают, что причиной расставания стала измена со стороны телеведущего. Сама Сотникова утверждает, что между ними отсутствовало взаимопонимание, и ей нужен человек из мира спорта.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164653-news.html