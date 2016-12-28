Сестра покойной подруги Джигурды впервые публично обратилась за помощью

Светлана Романова рассказала в эфире о борьбе за наследство. Людмила Браташ умерла в феврале этого года. 800 миллионов рублей предпринимательница завещала Никите Джигурде. Однако женщина считает, что документы у эпатажного артиста поддельные.

В феврале этого года умерла одна из самых богатых женщин России Людмила Браташ. Она была дружна с семьей Никиты Джигурды и Марины Анисиной. После трагической смерти предпринимательница оставила баснословную сумму денег – более 800 миллионов рублей. Несмотря на то, что у Браташ была сестра Светлана Романова, как оказалось, по завещанию все средства достаются детям эпатажного артиста. Впервые близкая родственница решила появиться на телевидении в программе «Пусть говорят». Ради встречи с Андреем Малаховым она приехала из Минска, чтобы пролить свет на историю с Людмилой Браташ.

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Светлана уверяет, что завещание, которое оставила ее покойная сестра, поддельное.

«Это борьба за правду. На моей стороне закон, на моей стороне правда. Что стоит за семьей Джигурды и Анисиной, разберемся. У меня хватит терпения, выдержки и сил», - заявила Романова.

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