Сестра покойной подруги Джигурды впервые публично обратилась за помощью

В феврале этого года умерла одна из самых богатых женщин России Людмила Браташ. Она была дружна с семьей Никиты Джигурды и Марины Анисиной. После трагической смерти предпринимательница оставила баснословную сумму денег – более 800 миллионов рублей. Несмотря на то, что у Браташ была сестра Светлана Романова, как оказалось, по завещанию все средства достаются детям эпатажного артиста. Впервые близкая родственница решила появиться на телевидении в программе «Пусть говорят». Ради встречи с Андреем Малаховым она приехала из Минска, чтобы пролить свет на историю с Людмилой Браташ.
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Светлана уверяет, что завещание, которое оставила ее покойная сестра, поддельное.
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