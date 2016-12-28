Бородина пошутила о разводе Бузовой и Тарасова

В 2017 год Бузова войдет разведенной. Звездная пара решила освободить друг друга от неудавшихся семейных отношений.Новогодняя серия бессмертного проекта «Дом-2» была снята загодя, чтобы участники полноценно отметили праздник. Бузова не проявляла признаков печали, пела, танцевала и веселилась. Напарница ведущей Ксения Бородина все же напомнила подруге о неприятных событиях в личной жизни. Видеозапись с поздравлениями появилась в интернете.Ксения констатировала факт, что Ольга в этом году «завязала» с футболом. Подруга пожелала самого лучшего и призналась в любви. Шутя, Бородина назвала не сложившийся брак Бузовой и Тарасова тем самым первым блином, который получается комом. Жена и мать двоих детей заверила Ольгу, что все будет хорошо. После таких искренних слов Бузова громко рассмеялась, но вскоре смех звезды превратился в слезы.

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