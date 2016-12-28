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2017 ICON New Year: Макс Барских & Мот

31 декабря клуб ICON с размахом отметит главный праздник зимы.

2017 ICON New Year: Макс Барских & Мот
2017 ICON New Year: Макс Барских & Мот
// Фото: Пресс-служба

Хедлайнерами новогодней ночи станут украинский певец МАКС БАРСКИХ и резидент лейбла «Black Star» МОТ. Уходящий год для артистов был очень плодотворным — Мот выпустил целых две студийные пластинки, а Макс Барских порадовал поклонников альбомом супер-хитов «Туманы», который покорил большинство российских чартов.

Главные звёзды выйдут на сцену после полуночи, а до того, как прозвучит бой курантов, праздничную атмосферу подогреют полуфиналистка четвертого сезона шоу «Голос» Мария Ероян, cover-группа «Royal Drive Band» и диджеи-резиденты. Руководить весельем со сцены будет неподражаемый Артур Суворов — шоумен, певец и лицо клуба ICON, а длинноногие красотки ANGELS во главе с хореографом Леной Платоновой представят специальное новогоднее шоу.


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