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Маша Распутина похвасталась роскошным авто за десятки миллионов

С недавнего времени певица разъезжает на шикарной иномарке, которая обошлась ее супругу в весьма приличную сумму. Мужчина не жалеет средств, чтобы увидеть радость в глазах любимой женщины. Маша Распутина была в огромном восторге от презента своей второй половинки.

Маша Распутина похвасталась роскошным авто за десятки миллионов
Маша Распутина
// Фото: «Инстаграм»

Певица Маша Распутина счастлива в браке с бизнесменом Виктором Захаровым. Недавно избранник звезды решил ее удивить. Он сделал ей шикарный подарок – представительский автомобиль «Роллс-Ройс Фантом». Знаменитость была на седьмом небе от счастья, когда увидела роскошную иномарку. 

Маша Распутина отдохнула в Дубае на миллион. ФОТО

«Об этой машине мы мечтали давно. Я заказал ее к прошлому дню рождения Марии Николаевны. Все это время мы ждали, пока ее изготовят. Автомобилем я доволен. Он ручной сборки, надежный и качественный… Жена осталась очень довольна. Она раньше и сама за рулем ездила. Но сейчас перестала», – рассказал Виктор Евстафьевич журналистам.

Новая машина Маши Распутиной обошлась ее мужу в приличную сумму. На рынке ее цена начинается от 26 миллионов рублей. Если брать во внимание те факты, что автомобиль Распутиной собирался вручную и полностью укомплектован, то его стоимость возрастает примерно в два раза. Но Виктор Евстафьевич не жалеет средств ради любимой женщины.

Захаров поведал корреспондентам о том, что в их семье покупают новые автомобили каждые три года. Однако супруг Маши Распутиной искренне надеется, что «Роллс-Ройс» прослужит ей гораздо дольше. В автомобиле звезды есть все, что нужно для комфортного передвижения. Когда певица заскучает, она может включить телевизор, а если надумает перекусить, то на этот случай машина оборудована холодильником. Кроме того, в салоне иномарки предусмотрен небольшой бар.

Кстати, не так давно Маша Распутина стала гостьей программы «МаксимМаксим». «Боже мой!» – не смог сдержать восторга Галкин, увидев, в какой отличной форме находится звезда. Распутина рассказала ведущему передачи о том, каким образом она поддерживают себя в прекрасной форме. «Физкультура, гимнастика. Много пью и ем траву», – так звезда ответила на вопрос о своем секрете стройности. Распутина также призналась, почему редко появляется на телеэкранах. Маша поведала о том, что уделяет больше времени семье, чем различным тусовкам или съемкам.  

Маша Распутина уже успела выгулять новинку в своем автомобильном парке. Знаменитость приехала на ней в Кремлевский дворец, сообщает Sobesednik.ru. 


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