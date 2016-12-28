Сын погибшей Доктора Лизы: «Люблю тебя, мама...»

Доктор Елизавета Глинка, посвятившая свою жизнь спасению других людей, разбилась в страшной авиакатастрофе, произошедшей 25 декабря в Сочи. Многие пользователи социальных сетей до последнего верили в то, что женщина не села на роковой рейс, однако в разговоре с корреспондентами одного из изданий ее супруг, адвокат Глеб Глинка, подтвердил эту информацию.
Трагедия с Ту-154. Какой мы запомним Доктора Лизу
Родственники исполнительного директора фонда «Справедливая помощь», погибшей в результате крушения самолета Минобороны, до недавнего времени хранили молчание. Но спустя сутки с момента гибели пассажиров Ту-154 они высказались по этому поводу в социальных сетях. Близкие Доктора Лизы не могут поверить в то, что произошло.
Супруг несчастной девушки опубликовал совместный снимок с жертвой авиакатастрофы. «Последнее фото с мамой, люблю тебя, мама...» – поделился Илья Швец.
В свете последних событий особое значение приобретает недавняя речь Елизаветы Глинки, в которой она выразила свою готовность умереть. Женщине вручили государственную премию в Кремле, это произошло 8 декабря.
Пелагея о гибели Доктора Лизы: «Это невосполнимая утрата»
Напомним, что Ту-154 пропал с радаров через несколько минут после вылета из Сочи. Самолет Минобороны совершал плановую поездку в Сирию. На борту находились 92 человека, в том числе Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и военные. Выживших нет. В данный момент ведется расследование произошедшего. Понедельник, 26 декабря, стал днем траура по жертвам авиакатастрофы. Траурный понедельник: сутки после катастрофы Ту-154
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