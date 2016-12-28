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Сын погибшей Доктора Лизы: «Люблю тебя, мама...»

Исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» всегда была готова умереть за других и регулярно рисковала собственной жизнью, чтобы помочь нуждающимся. В соцсетях появились посты, сделанные родными известного врача.

Сын погибшей Доктора Лизы: «Люблю тебя, мама...»
Елизавета Глинка
// Фото: социальные сети

Доктор Елизавета Глинка, посвятившая свою жизнь спасению других людей, разбилась в страшной авиакатастрофе, произошедшей 25 декабря в Сочи. Многие пользователи социальных сетей до последнего верили в то, что женщина не села на роковой рейс, однако в разговоре с корреспондентами одного из изданий ее супруг, адвокат Глеб Глинка, подтвердил эту информацию.

Трагедия с Ту-154. Какой мы запомним Доктора Лизу

Родственники исполнительного директора фонда «Справедливая помощь», погибшей в результате крушения самолета Минобороны, до недавнего времени хранили молчание. Но спустя сутки с момента гибели пассажиров Ту-154 они высказались по этому поводу в социальных сетях. Близкие Доктора Лизы не могут поверить в то, что произошло. 

«Она везла в Лапатию медикаменты, всегда помогала детям и больным, была лучиком света в этом мире для многих. Она была самым замечательным человеком, самой лучшей свекровью, самым лучшим другом и наставником. Очень больно, что я не могу ее обнять и сказать, как сильно мы ее любим, поговорить с ней. Еще больнее, что я не знаю, что сказать дочке (ее внучке и крестнице). Наша мама была героем, человеком с большой буквы. Она помогала всем, не жалея себя. Цените своих родных и близких и дорожите каждым мгновением, проведенным с ними», – такой пост, полный скорби, сделала Виктория Швец, невестка Елизаветы Глинки.

Сын погибшей Доктора Лизы: «Люблю тебя, мама...»
Елизавета Глинка с внучкой
// Фото: социальные сети

Супруг несчастной девушки опубликовал совместный снимок с жертвой авиакатастрофы. «Последнее фото с мамой, люблю тебя, мама...» – поделился Илья Швец.

В свете последних событий особое значение приобретает недавняя речь Елизаветы Глинки, в которой она выразила свою готовность умереть. Женщине вручили государственную премию в Кремле, это произошло 8 декабря.  

Пелагея о гибели Доктора Лизы: «Это невосполнимая утрата»

«Завтра я лечу в Донецк, а оттуда — в Сирию, так же, как и другие добровольцы. И мы не уверены, что вернемся живыми. Потому что война — это ад на земле. И я знаю, о чем я говорю», — говорила Елизавета Глинка.

Напомним, что Ту-154 пропал с радаров через несколько минут после вылета из Сочи. Самолет Минобороны совершал плановую поездку в Сирию. На борту находились 92 человека, в том числе Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и военные. Выживших нет. В данный момент ведется расследование произошедшего. Понедельник, 26 декабря, стал днем траура по жертвам авиакатастрофы. Траурный понедельник: сутки после катастрофы Ту-154

Сын погибшей Доктора Лизы: «Люблю тебя, мама...»
Елизавета Глинка с сыновьями Ильей и Константином
// Фото: социальные сети
Сын погибшей Доктора Лизы: «Люблю тебя, мама...»
переписка блогера Рустема Адагамова с мужем Елизаветы Глинки
// Фото: социальные сети


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