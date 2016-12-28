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Родные жертв авиакатастрофы Ту-154 в программе «Пусть говорят»

Близкие люди вспоминают о тех, кто погиб в после крушения самолета в водах Черного моря. На борту были музыканты, журналисты, общественные деятели, которые мечтали поднять боевой дух солдат в Сирии.

Родные жертв авиакатастрофы Ту-154 в программе «Пусть говорят»
Родные жертв авиакатастрофы Ту-154 в программе «Пусть говорят»
// Фото: Pixabay.com

Крушение самолета Ту-154 в Сочи не оставило равнодушным, пожалуй, ни одного жителя нашей страны. 26 декабря был объявлено днем траура в память о жертвах трагедии. На борту находились 92 человека – экипаж, музыканты, журналисты, а также общественные деятели. Все они отправлялись поддержать боевой настрой военных в Сирии.

Траурный понедельник: сутки после катастрофы Ту-154

До сих пор выдвигаются различные версии произошедшего. Учитывая, что самолет рухнул в Черное море, водолазы пока не отыскали «черные ящики», по экспертизе которых можно восстановить ход событий в момент до авиакатастрофы. Друзья и близкие погибших пришли в студию программы «Пусть говорят», чтобы почтить память безвременно ушедших героев.

В студии программы побывала мама Александра Штуко Нина Федоровна. Незадолго до вылета артист сделал фотографию в салоне Ту-154 и отправил ее своей любимой Юлии. Он стал третьим ребенком, которого женщина потеряла за последние три года. Ее старший сын и дочь тоже умерли, оставив матери несколько внуков.

«Саша был моим самым главным помощником, великолепным певцом. Я и сама оперная певица, когда-то закончила музыкальное училище в Баку, пела с Муслимом Магомаевым. Для Саши было огромным подарком и счастьем работать в ансамбле Александрова», – поделилась Нина Федоровна, еле сдерживая слезы.

Родные жертв авиакатастрофы Ту-154 в программе «Пусть говорят»
Мама Штуко потеряла троих детей за три года
// Фото: Кадр программы "Пусть говорят"

Когда-то Александр Штуко был гостем программы «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем. У ведущего передачи свои взгляды на то, что произошло.
«Случается что-то непоправимое, мгновенное, на что не успели отреагировать. Причем, как сообщалось, борт ушел не плоско, а носом вниз. Стало быть, два варианта: либо внешнее воздействие, либо то, что произошло внутри. На сегодняшний день версия теракта отвергается. Значит, это может быть орнитологическая опасность, попадание птицы в двигатели, либо несинхронно сработала механизация. В этом случае возможен переворот борта на бок, при любой опытности пилота среагировать практически невозможно», – говорит Якубович.

Владимир Винокур признался, что тоже хотел попасть в ансамбль имени Александрова, однако с этим не сложилось. У артиста было много друзей среди погибших. Буквально на днях Винокур летал в Сирию этим бортом вместе с Антоном Губанковым и Александром Масляковым-младшим. По словам звезды, многие известные участники коллектива могли отказаться от поездки, однако они хотели сделать новогодний подарок военным.

Родные жертв авиакатастрофы Ту-154 в программе «Пусть говорят»
Владимир Винокур рассказал, что многие артисты мечтали поздравить солдат с Новым годом
// Фото: Кадр программы "Пусть говорят"

Ансамбль Александрова был больше, чем ансамблем. «Балет погиб практически весь. Его будет очень сложно восстановить, он ведь с артистами были и репетиторы, а это фантастически сложная профессия. У меня очень много эмоций, я плакал практически весь день», – говорит музыкант и шоумен Александр Белов, потерявший в авиакатастрофе одноклассника Кирилла Колобродова, а также друга своей мамы Вячеслава Ермолина, знакомого ему с детства. Родительница Белова проработала в коллективе порядка 20 лет.

Один из лучших солистов ансамбля Александрова Вадим Ананьев чудом избежал гибели. Мужчина не полетел с коллегами по семейным обстоятельствам. «Это было утром, я еще спал. Супруга подошла с телефоном и говорит: «Знаешь, что случилось? Самолет ушел с радаров». Я сразу понял, что случилось. Первым делом я позвонил своему руководству, они подтвердили это. Включив телевизор, я понял, что моих друзей уже нет в живых. Я тоже должен был лететь. Но буквально пару дней назад Валерий Михайлович Халилов вызвал меня и, войдя в мою ситуацию, сказал «Оставайся». У меня недавно родился сын Юрий. Вчера собрал всех детей и повез в церковь. Мы поставили свечи и заказали панихиду по усопшим», – говорит Вадим Ананьев, ведущий солист ансамбля Александрова, народный артист РФ.

Среди гостей, решивших поделиться своими воспоминаниями о пассажирах рокового рейса оказалась певица Зара. Ей не раз доводилось работать с непревзойденными музыкантами ансамбля имени Александрова. Говоря о коллегах, артистка не могла сдержать слез. 

Родные жертв авиакатастрофы Ту-154 в программе «Пусть говорят»
Певица Зара неоднократно выступала с ансамблем имени Александрова
// Фото: Кадр программы "Пусть говорят"

Александр Олешко рассказал, что его приглашали в эту поездку, однако ему не удалось присоединиться к экипажу. 

«Я летал 12 июня на день России на этом самолете. Многие летали туда по зову сердца, не афишируя и не рассказывая об этом. Я первый раз об этом говорю. Антон Губанков так переживал за каждое выступление. И на обратном пути он придумывал новогодний праздник. Он просил, чтобы кроме патриотичной ноты, была нота детская, он хотел, чтобы я был Дедом Морозом. Я купил костюм. Но мы не оговаривали конкретное число. Мне позвонила Оксана Батрутдинова и сказала, что они летят, но без него. Она говорила о том, что впереди еще много праздников. Мы должны были встретиться завтра или послезавтра, но не суждена такая встреча», - сообщил мужчина.

Родные жертв авиакатастрофы Ту-154 в программе «Пусть говорят»
Поездка Александра Олешко отменилась за пару дней до вылета
// Фото: Кадр программы "Пусть говорят"

Музыкант Вадим Самойлов также рассказал о том, что ему довелось поработать с ансамблем Александрова. Он отметил, что все они - люди высочайшего мастерства. Также артист признался, что все, кто летал в Сирию, становятся одной семьей, и теперь каждый воспринимает эту трагедию как личную потерю. Известный певец и композитор Денис Майданов дважды бывал в Сирии. В одну из поездок они вместе отмечали день рождения главы управления культуры Миноброны Антона Губанкова. Музыкант отметил, что мужчина обладал невероятной энергией. 

Родные жертв авиакатастрофы Ту-154 в программе «Пусть говорят»
Денис Майданов дважды летал в Сирию
// Фото: Кадр программы "Пусть говорят"

Елизавета Глинка также оказалась среди погибших в авиакатастрофе. Врач была больше известна как Доктор Лиза. Она сделала многое для людей, попавших в беду – благодаря ей появился первый хоспис для больных раков. Она находилась именно там, где нужна была больше всего. На этот раз Елизавета Петровна должна была привезти лекарства в Сирию.

Трагедия с Ту-154. Какой мы запомним Доктора Лизу

В студию пришла мама девочки, которую спасла Доктор Лиза. Юлия Куренкова попала под обстрел в сквере Донецка и осталась единственной выжившей. А через 11 дней в Донецке девочка познакомилась с Глинкой. «Она не могла оставить никого в беде, она помогала всем, кому могла. Запомнила навсегда как светлого человека», - рассказала Юлия.

Родные жертв авиакатастрофы Ту-154 в программе «Пусть говорят»
Лариса и Юлия Куренковы бесконечно благодарный Доктору Лизе за спасенную жизнь
// Фото: Кадр программы "Пусть говорят"

Перед тем, как приехать на программу мама спасенной девочки сфотографировала рабочий стол Елизаветы Глинки. Она оставила его в полном порядке, чтобы, вернувшись, вновь приступить к своим обязанностям.

«Я Лизу видела вечером в пятницу», - рассказала Куренкова.

Родные жертв авиакатастрофы Ту-154 в программе «Пусть говорят»
Рабочий стол Елизаветы Глинки
// Фото: Кадр программы "Пусть говорят"

Виолетта Волкова, которая работала вместе с Доктором Лизой пришла рассказать о том, какой на самом деле была ее подруга. 

«Лиза была идеальный человек, которой можно позвонить в любое время суток», - поделилась воспоминаниями женщина.

Родные жертв авиакатастрофы Ту-154 в программе «Пусть говорят»
Подруга Елизаветы Глинки не может поверить в случившееся
// Фото: Кадр программы "Пусть говорят"

Она сообщила, что о Глинке многого не знают. На самом деле врач делала все, чтобы помочь нуждающимся. Елизавета была готова прийти на выручку в любое время дня и ночи к тем, кому была необходима поддержка. 

Среди погибших были и журналисты Первого канала, НТВ и «Звезда». В студии появилась тетя Дмитрия Рункова Людмила, который работал корреспондентом на Первом канале. Мужчине в конце декабря должно было исполниться всего 30 лет.

Коллега Ольга Князева рассказала о том, что у Дмитрия было обострено чувство справедливости. По ее словам, мужчина не думал о карьерном росте, а лишь о том, чтобы делать свою работу хорошо. Перед командировкой ему сделали загранпаспорт, открывались новые горизонты.  

Родные жертв авиакатастрофы Ту-154 в программе «Пусть говорят»
В авиакатастрофе погибли три съемочные группы
// Фото: Кадр программы "Пусть говорят"

Также на борту разбившегося самолета находилась и съемочная группа телекомпании НТВ. Звукооператор Евгений Толстов, оператор Олег Пестов, а также военный корреспондент Михаил Лужецкий.  

Съемочная группа «Звезда», которая должна была отправиться в Сирию, состояла из 25-летнего журналиста Павла Обухова. Он часто делал острые репортажи и мечта отправиться в горячую точку. Александр Суранов был одним из самых опытных операторов на телеканале. Ему было 34 года. Самым юным из группы был помощник оператора Валерий Ржевский.

Родные жертв авиакатастрофы Ту-154 в программе «Пусть говорят»
Ведущему телеканала НТВ сообщили в смерти коллег в прямом эфире
// Фото: Кадр программы "Пусть говорят"


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