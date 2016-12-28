Родные жертв авиакатастрофы Ту-154 в программе «Пусть говорят»

Близкие люди вспоминают о тех, кто погиб в после крушения самолета в водах Черного моря. На борту были музыканты, журналисты, общественные деятели, которые мечтали поднять боевой дух солдат в Сирии.

Крушение самолета Ту-154 в Сочи не оставило равнодушным, пожалуй, ни одного жителя нашей страны. 26 декабря был объявлено днем траура в память о жертвах трагедии. На борту находились 92 человека – экипаж, музыканты, журналисты, а также общественные деятели. Все они отправлялись поддержать боевой настрой военных в Сирии.

Траурный понедельник: сутки после катастрофы Ту-154

До сих пор выдвигаются различные версии произошедшего. Учитывая, что самолет рухнул в Черное море, водолазы пока не отыскали «черные ящики», по экспертизе которых можно восстановить ход событий в момент до авиакатастрофы. Друзья и близкие погибших пришли в студию программы «Пусть говорят», чтобы почтить память безвременно ушедших героев.

В студии программы побывала мама Александра Штуко Нина Федоровна. Незадолго до вылета артист сделал фотографию в салоне Ту-154 и отправил ее своей любимой Юлии. Он стал третьим ребенком, которого женщина потеряла за последние три года. Ее старший сын и дочь тоже умерли, оставив матери несколько внуков.



«Саша был моим самым главным помощником, великолепным певцом. Я и сама оперная певица, когда-то закончила музыкальное училище в Баку, пела с Муслимом Магомаевым. Для Саши было огромным подарком и счастьем работать в ансамбле Александрова», – поделилась Нина Федоровна, еле сдерживая слезы.

Когда-то Александр Штуко был гостем программы «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем. У ведущего передачи свои взгляды на то, что произошло.

«Случается что-то непоправимое, мгновенное, на что не успели отреагировать. Причем, как сообщалось, борт ушел не плоско, а носом вниз. Стало быть, два варианта: либо внешнее воздействие, либо то, что произошло внутри. На сегодняшний день версия теракта отвергается. Значит, это может быть орнитологическая опасность, попадание птицы в двигатели, либо несинхронно сработала механизация. В этом случае возможен переворот борта на бок, при любой опытности пилота среагировать практически невозможно», – говорит Якубович.

Владимир Винокур признался, что тоже хотел попасть в ансамбль имени Александрова, однако с этим не сложилось. У артиста было много друзей среди погибших. Буквально на днях Винокур летал в Сирию этим бортом вместе с Антоном Губанковым и Александром Масляковым-младшим. По словам звезды, многие известные участники коллектива могли отказаться от поездки, однако они хотели сделать новогодний подарок военным.

Ансамбль Александрова был больше, чем ансамблем. «Балет погиб практически весь. Его будет очень сложно восстановить, он ведь с артистами были и репетиторы, а это фантастически сложная профессия. У меня очень много эмоций, я плакал практически весь день», – говорит музыкант и шоумен Александр Белов, потерявший в авиакатастрофе одноклассника Кирилла Колобродова, а также друга своей мамы Вячеслава Ермолина, знакомого ему с детства. Родительница Белова проработала в коллективе порядка 20 лет.

Один из лучших солистов ансамбля Александрова Вадим Ананьев чудом избежал гибели. Мужчина не полетел с коллегами по семейным обстоятельствам. «Это было утром, я еще спал. Супруга подошла с телефоном и говорит: «Знаешь, что случилось? Самолет ушел с радаров». Я сразу понял, что случилось. Первым делом я позвонил своему руководству, они подтвердили это. Включив телевизор, я понял, что моих друзей уже нет в живых. Я тоже должен был лететь. Но буквально пару дней назад Валерий Михайлович Халилов вызвал меня и, войдя в мою ситуацию, сказал «Оставайся». У меня недавно родился сын Юрий. Вчера собрал всех детей и повез в церковь. Мы поставили свечи и заказали панихиду по усопшим», – говорит Вадим Ананьев, ведущий солист ансамбля Александрова, народный артист РФ.

Среди гостей, решивших поделиться своими воспоминаниями о пассажирах рокового рейса оказалась певица Зара. Ей не раз доводилось работать с непревзойденными музыкантами ансамбля имени Александрова. Говоря о коллегах, артистка не могла сдержать слез.

Александр Олешко рассказал, что его приглашали в эту поездку, однако ему не удалось присоединиться к экипажу.

«Я летал 12 июня на день России на этом самолете. Многие летали туда по зову сердца, не афишируя и не рассказывая об этом. Я первый раз об этом говорю. Антон Губанков так переживал за каждое выступление. И на обратном пути он придумывал новогодний праздник. Он просил, чтобы кроме патриотичной ноты, была нота детская, он хотел, чтобы я был Дедом Морозом. Я купил костюм. Но мы не оговаривали конкретное число. Мне позвонила Оксана Батрутдинова и сказала, что они летят, но без него. Она говорила о том, что впереди еще много праздников. Мы должны были встретиться завтра или послезавтра, но не суждена такая встреча», - сообщил мужчина.

Музыкант Вадим Самойлов также рассказал о том, что ему довелось поработать с ансамблем Александрова. Он отметил, что все они - люди высочайшего мастерства. Также артист признался, что все, кто летал в Сирию, становятся одной семьей, и теперь каждый воспринимает эту трагедию как личную потерю. Известный певец и композитор Денис Майданов дважды бывал в Сирии. В одну из поездок они вместе отмечали день рождения главы управления культуры Миноброны Антона Губанкова. Музыкант отметил, что мужчина обладал невероятной энергией.

Елизавета Глинка также оказалась среди погибших в авиакатастрофе. Врач была больше известна как Доктор Лиза. Она сделала многое для людей, попавших в беду – благодаря ей появился первый хоспис для больных раков. Она находилась именно там, где нужна была больше всего. На этот раз Елизавета Петровна должна была привезти лекарства в Сирию.

Трагедия с Ту-154. Какой мы запомним Доктора Лизу

В студию пришла мама девочки, которую спасла Доктор Лиза. Юлия Куренкова попала под обстрел в сквере Донецка и осталась единственной выжившей. А через 11 дней в Донецке девочка познакомилась с Глинкой. «Она не могла оставить никого в беде, она помогала всем, кому могла. Запомнила навсегда как светлого человека», - рассказала Юлия.

Перед тем, как приехать на программу мама спасенной девочки сфотографировала рабочий стол Елизаветы Глинки. Она оставила его в полном порядке, чтобы, вернувшись, вновь приступить к своим обязанностям.

«Я Лизу видела вечером в пятницу», - рассказала Куренкова.

Виолетта Волкова, которая работала вместе с Доктором Лизой пришла рассказать о том, какой на самом деле была ее подруга.

«Лиза была идеальный человек, которой можно позвонить в любое время суток», - поделилась воспоминаниями женщина.

Она сообщила, что о Глинке многого не знают. На самом деле врач делала все, чтобы помочь нуждающимся. Елизавета была готова прийти на выручку в любое время дня и ночи к тем, кому была необходима поддержка.

Среди погибших были и журналисты Первого канала, НТВ и «Звезда». В студии появилась тетя Дмитрия Рункова Людмила, который работал корреспондентом на Первом канале. Мужчине в конце декабря должно было исполниться всего 30 лет.

Коллега Ольга Князева рассказала о том, что у Дмитрия было обострено чувство справедливости. По ее словам, мужчина не думал о карьерном росте, а лишь о том, чтобы делать свою работу хорошо. Перед командировкой ему сделали загранпаспорт, открывались новые горизонты.

Также на борту разбившегося самолета находилась и съемочная группа телекомпании НТВ. Звукооператор Евгений Толстов, оператор Олег Пестов, а также военный корреспондент Михаил Лужецкий.

Съемочная группа «Звезда», которая должна была отправиться в Сирию, состояла из 25-летнего журналиста Павла Обухова. Он часто делал острые репортажи и мечта отправиться в горячую точку. Александр Суранов был одним из самых опытных операторов на телеканале. Ему было 34 года. Самым юным из группы был помощник оператора Валерий Ржевский.

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