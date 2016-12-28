У Ламы Сафоновой диагностировали онкозаболевание

Лама Сафонова призналась, что страдает тяжелой болезнью. У звезды диагностировали онкологию.
Своими переживаниями российская певица поделилась в соцсетях. Она рассказала, что над ее жизнью нависла серьезная угроза – медики у нее диагностировали рак. Печальная весть пришла ей из клиники прямо под Новый год. По словам Ламы, ей пока трудно принять своей диагноз. Тем более, она знает, что еще сложней осознать это ее поклонникам, которые привыкли видеть в ней сильную и успешную женщину. Известно, что звезде предстоит перенести сложную операцию по удалению пораженных органов. Кроме того, ситуацию осложняет то, что ее организм не переносит наркоза и анестезии.
Лама признается, что предстоящее оперативное вмешательство и последующий реабилитационный период потребуют много финансов, которых у нее, на данный момент, нет. Учитывая данную ситуацию, певица обращается ко всем неравнодушным с просьбой перечислить посильную сумму на ее банковский счет. Взамен, она пообещала своим фанатам, что будет бороться до конца.
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