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Прощание с Джорджем Майклом: человек, без которого не было Рождества

Миллионы поклонников по всему миру оплакивают кумира. Известный певец скончался на 54-м году жизни. Именно с его именем долгие годы ассоциировалась подготовка к самому ожидаемому празднику. Уход из жизни настоящей легенды поп-музыки совпал с днем, когда миллионы людей во всем мире ждут рождественского чуда.

Прощание с Джорджем Майклом: человек, без которого не было Рождества
Джордж Майкл
// Фото: UPG / PhotoXPress.ru

Уходящий 2016 год преподнес еще одно печально событие – несколько часов назад стало известно, что ушел из жизни поп-певец и композитор Джордж Майкл. У прославленного артиста, по сообщениям СМИ, остановилось сердце – он «мирно скончался у себя дома».

Весь мир полюбил его за такие песни как Careless Whisper, Jesus to a child, Fastlove, Wake Me Up Before You Go-Go, Freedom. Его творчество больше ассоциируется с концом 80-х – началом 90-х годов – последним ярким музыкальным периодом, когда еще были сильны мелодические традиции, ведь дальше уже настала эра интернета, компьютерной музыки и эпатажа.

Внезапная смерть Джорджа Майкла потрясла весь мир

В начале нового тысячелетия Джордж еще пытался экспериментировать с новыми музыкальными веяниями – взять хотя бы в примеры песни Freeek или Shoot the Dog, но сравниться с предыдущими хитами они так и не смогли. В середине 2000-х его имя стало мелькать в прессе исключительно с негативным оттенком – писали про его страсть к наркотикам, о проблемах с алкоголем, да и с полицией он никак не мог найти общий язык. Но при этом его шоу отличались необыкновенно мягкой и легкой подачей. Артиста считали очень интеллигентным, несомтря на шлейф скандалов.

Прощание с Джорджем Майклом: человек, без которого не было Рождества
В далеком 2007-м после 15-летнего перерыва Джордж Майкл удивил публику своим шоу «25 live», которое представил в Москве
// Фото: Михаил Садчиков-младший

Автору этих строк посчастливилось побывать на концертах Джорджа Майкла в 2007 году, когда он вернулся после 15-летнего молчания с триумфальным туром «25 live», про который писали  «прощальный». Во время выступления он мог и посмеяться над собой (например, он вышел с костюме полицейского – тем самым намекая на свои проблемы с законом), был блок серьезных песен, посвященных мировым проблемам. Были даже ростовые куклы, изображавшие тогдашнего премьер-министра Англии Тони Блэра и президента США Джорджа Буша-младшего.

Тогда артист  удивил мир немыслимыми трехэтажными декорациями, которые были выстроены вокруг огромного экрана, что не висел как в кинотеатре, а, изгибаясь водопадом, «стекал» по всей сцене и спускался ниже, почти в толпу. На этом экране компьютер мог выдать любой фон, показать кино и мультфильмы, меняя декорации хоть каждую секунду. Отметим, что десять лет назад подобные шоу были в новинку, кроме Майкла похвастаться такими постановками  могла лишь Мадонна. 10 лет назад Джордж Майкл поразил зрителей своей прекрасной физической и вокальной формой. Посвежевший и молодевший певец почти два часа удивлял публику. На фоне всего этого великолепия Майкл был одет в обычный, но стильный черный костюм, черную футболку, модные очки. В этом явно была особая задумка – не выпячивать себя, а показать красоту сцены и сделать упор на музыку. 

Прощание с Джорджем Майклом: человек, без которого не было Рождества
Джордж Майкл в 2007 году удивлял публику сценой в виде огромного экрана, которая стекала, словно водопад
// Фото: Михаил Садчиков-младший

Многие сейчас заняты предновогодними хлопотами, и, куда бы ни пришлось отправиться, этот процесс традиционно сопровождает рождественская музыка. Возглавляет этот список легендарная песня Last Christmas, написанная и исполненная Джорджем Майклом. Можно сказать, что она и обессмертила его имя. Символично, что он ушел из жизни именно в Рождество.


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