Саша Спилберг: «Страшно, когда у дома меня караулят фанаты»

Девушка рассказала о том, как ей приходится справляться со своей популярностью. Сейчас Саша Спилберг – одна из известных видео блогеров. Однако она не ограничивает себя Интернет-пространством, а с удовольствием снимается в фильмах, а также записывает песни собственного сочинения.
Саша Спилберг // Фото: «Инстаграм»
Саша Спилберг – одна из самых популярных девушек в российском YouTube. Каждый ее ролик, в котором она рассказывает о своей повседневной жизни, собирает миллионы просмотров. Для молодежи она настоящий кумир и образец для подражания. Не так давно девушка снялась в пятой части любимых многими россиянами новогодних фильмов «Елки». В интервью «СтарХиту» Саша рассказала об отношении к своей популярности, опыте работы в качестве актрисы, а также мечтах о будущем.
— С чего начинался твой путь как блогера?
Мне было тогда восемь-девять лет. Я наблюдала, как развивался YouTube. Мне всегда нравилось монтировать, снимать. Сейчас понимаю, что в объектив моей камеры попадал полный бред. Я снимала собаку бабушки и дедушки - все, что мне казалось в то время интересным. Причем, комментировала на английском языке. Теперь снимаю на русском, и, по-моему, весьма успешно.— Сколько времени у тебя ушло на продвижение своих видеороликов?
Дело не в продвижении, а в знании аудитории. Опыта у меня предостаточно, я понимаю, что людям интересно. Плюс качественный контент – самое главное, к тому же все мои ролики идут от сердца.— Когда ты почувствовала себя популярной?
Если честно, я до сих пор не чувствую себя какой-то звездой. Да, иногда я прихожу в какое-нибудь заведение – кафе, торговый центр, иногда даже в гости к кому-то из друзей – меня узнают, начинают фотографировать издалека. И со временем это становится все чаще. Так что без внимания я не остаюсь. — Устаешь от этого?
Мне часто пишут, приглашают куда-то. Узнают мой номер телефона, иногда даже стоят у ворот дома. Я не знаю, зачем они это делают. Это же мое личное пространство. Но со временем привыкаешь.
— В Интернете есть информация, что ты практически не общалась со своей семьей, когда начала снимать блог. Почему?
На самом деле это неправда. Родители для меня – самые близкие люди, я их очень люблю. Они для меня самые лучшие друзья. Семья – это святое. — Как они относятся к твоему успеху в Интернете?
Родители мои главные фанаты, очень поддерживают. Конечно, я бы сильно переживала, если бы они были против, но мне повезло.
— Устраиваешь ли ты личные встречи со своими поклонниками или предпочитаешь общение в Сети?
Я провожу фанвстречи, были даже гастроли по разным городам. Я с удовольствием участвую в разных фестивалях, где со мной тоже можно пообщаться. YouTube - интересная площадка, для многих из нас это целая жизнь. Здесь получается знакомиться как с коллегами, так и просто с теми, кто смотрит.
— Сейчас довольно много популярных видео блогеров. Что ты делаешь, чтобы отличаться от остальных?
Мне не надо ни от кого отличаться, я же давно записываю влог. У меня уже есть свой определенный стиль. Так что нет необходимости ничего особенного делать, чтобы выделяться из всех коллег. — Как думаешь, почему зрителям интересно смотреть твои ролики?
Я стараюсь делать качественный контент. Каждое мое видео идет от сердца. Я снимаю свой блог на те темы, которые волнуют и меня, и будут интересны всем моим подписчикам.— Было ли тебе стыдно за какое-нибудь свое видео?
Иногда смешно пересматривать старые ролики. Но я их делала от души и старалась, как могла. Тем более, это история моей жизни. Когда я снимала, мне нравилось. — Кто тебе помогает в создании влогов?
Часто бывает так, что многие блогеры работают в команде, но у меня не так. Я все снимаю, монтирую сама. У меня есть много разных фонов, выставляю свет. Бывает, я прибегаю к помощи. Например, иногда мама или кто-нибудь из друзей выступают в роли оператора - камеру подержать. Обычно это происходит тогда, когда я хочу снять не статичное видео, а показать какие-то активные действия.
— Ты еще и песни поешь – хочешь развиваться как певица или это просто твое хобби?
Я пою с 14 лет. Очень хочу развиваться, но не в плане известности, а учиться новому, самосовершенствоваться. Пока не планирую на этом зарабатывать. Я пишу песни сама, правда, на английском языке. Так что то, что вы слышите на русском, – это перевод, который я прошу сделать профессионалов. — Не так давно ты попробовала себя и в роли актрисы, появилась в фильме «Елки-5»…
Это было очень удивительно. Просмотр фильма «Елки» уже стал традицией для моей семьи. На Новый год мы всегда смотрим эту картину. И когда мне предложили стать частью проекта, я была счастлива. Два-три дня мы провели на площадке, и все это время были в лифте! Нам даже дышать было нечем! Но съемки были по-настоящему волшебными. Атмосфера мне понравилась, все дружелюбные. Это очень помогало – не было никакой скованности. Тем более, я играла саму себя. Мне несложно – ведь приходится делать это еженедельно, снимая видео для своего канала. — С какой деятельностью ты хотела бы связать свое будущее – с актерством, сценой или получить образование в какой-то другой сфере?
Вообще, я мечтаю научиться хорошо готовить! Мне еще многое предстоит сделать, в первую очередь, стать более раскрепощенной.
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