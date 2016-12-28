Саша Спилберг: «Страшно, когда у дома меня караулят фанаты»

Девушка рассказала о том, как ей приходится справляться со своей популярностью. Сейчас Саша Спилберг – одна из известных видео блогеров. Однако она не ограничивает себя Интернет-пространством, а с удовольствием снимается в фильмах, а также записывает песни собственного сочинения.

Саша Спилберг – одна из самых популярных девушек в российском YouTube. Каждый ее ролик, в котором она рассказывает о своей повседневной жизни, собирает миллионы просмотров. Для молодежи она настоящий кумир и образец для подражания. Не так давно девушка снялась в пятой части любимых многими россиянами новогодних фильмов «Елки». В интервью «СтарХиту» Саша рассказала об отношении к своей популярности, опыте работы в качестве актрисы, а также мечтах о будущем.

С чего начинался твой путь как блогера?Мне было тогда восемь-девять лет. Я наблюдала, как развивался YouTube. Мне всегда нравилось монтировать, снимать. Сейчас понимаю, что в объектив моей камеры попадал полный бред. Я снимала собаку бабушки и дедушки - все, что мне казалось в то время интересным. Причем, комментировала на английском языке. Теперь снимаю на русском, и, по-моему, весьма успешно.—Сколько времени у тебя ушло на продвижение своих видеороликов?Дело не в продвижении, а в знании аудитории. Опыта у меня предостаточно, я понимаю, что людям интересно. Плюс качественный контент – самое главное, к тому же все мои ролики идут от сердца.Когда ты почувствовала себя популярной?Если честно, я до сих пор не чувствую себя какой-то звездой. Да, иногда я прихожу в какое-нибудь заведение – кафе, торговый центр, иногда даже в гости к кому-то из друзей – меня узнают, начинают фотографировать издалека. И со временем это становится все чаще. Так что без внимания я не остаюсь. —Устаешь от этого?Мне часто пишут, приглашают куда-то. Узнают мой номер телефона, иногда даже стоят у ворот дома. Я не знаю, зачем они это делают. Это же мое личное пространство. Но со временем привыкаешь.В Интернете есть информация, что ты практически не общалась со своей семьей, когда начала снимать блог. Почему?На самом деле это неправда. Родители для меня – самые близкие люди, я их очень люблю. Они для меня самые лучшие друзья. Семья – это святое. —Как они относятся к твоему успеху в Интернете?Родители мои главные фанаты, очень поддерживают. Конечно, я бы сильно переживала, если бы они были против, но мне повезло.Устраиваешь ли ты личные встречи со своими поклонниками или предпочитаешь общение в Сети?Я провожу фанвстречи, были даже гастроли по разным городам. Я с удовольствием участвую в разных фестивалях, где со мной тоже можно пообщаться. YouTube - интересная площадка, для многих из нас это целая жизнь. Здесь получается знакомиться как с коллегами, так и просто с теми, кто смотрит.Сейчас довольно много популярных видео блогеров. Что ты делаешь, чтобы отличаться от остальных?Мне не надо ни от кого отличаться, я же давно записываю влог. У меня уже есть свой определенный стиль. Так что нет необходимости ничего особенного делать, чтобы выделяться из всех коллег. —Как думаешь, почему зрителям интересно смотреть твои ролики?Я стараюсь делать качественный контент. Каждое мое видео идет от сердца. Я снимаю свой блог на те темы, которые волнуют и меня, и будут интересны всем моим подписчикам.—Было ли тебе стыдно за какое-нибудь свое видео?Иногда смешно пересматривать старые ролики. Но я их делала от души и старалась, как могла. Тем более, это история моей жизни. Когда я снимала, мне нравилось. —Кто тебе помогает в создании влогов?Часто бывает так, что многие блогеры работают в команде, но у меня не так. Я все снимаю, монтирую сама. У меня есть много разных фонов, выставляю свет. Бывает, я прибегаю к помощи. Например, иногда мама или кто-нибудь из друзей выступают в роли оператора - камеру подержать. Обычно это происходит тогда, когда я хочу снять не статичное видео, а показать какие-то активные действия.Ты еще и песни поешь – хочешь развиваться как певица или это просто твое хобби?Я пою с 14 лет. Очень хочу развиваться, но не в плане известности, а учиться новому, самосовершенствоваться. Пока не планирую на этом зарабатывать. Я пишу песни сама, правда, на английском языке. Так что то, что вы слышите на русском, – это перевод, который я прошу сделать профессионалов. —Не так давно ты попробовала себя и в роли актрисы, появилась в фильме «Елки-5»…Это было очень удивительно. Просмотр фильма «Елки» уже стал традицией для моей семьи. На Новый год мы всегда смотрим эту картину. И когда мне предложили стать частью проекта, я была счастлива. Два-три дня мы провели на площадке, и все это время были в лифте! Нам даже дышать было нечем! Но съемки были по-настоящему волшебными. Атмосфера мне понравилась, все дружелюбные. Это очень помогало – не было никакой скованности. Тем более, я играла саму себя. Мне несложно – ведь приходится делать это еженедельно, снимая видео для своего канала. —С какой деятельностью ты хотела бы связать свое будущее – с актерством, сценой или получить образование в какой-то другой сфере?Вообще, я мечтаю научиться хорошо готовить! Мне еще многое предстоит сделать, в первую очередь, стать более раскрепощенной.

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