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Екатерина Климова показала дракона в постели

Актриса взбудоражила воображение поклонников. Климова опубликовала «горячую» фотографию, сделанную в постели. Фанаты знаменитости высоко оценили ее прекрасную форму и пожелали еще раз увидеть интимную татуировку звезды.

Екатерина Климова показала дракона в постели
Екатерина Климова
// Фото: "Инстаграм"

38-летняя Екатерина Климова редко делится с поклонниками откровенными публикациями, однако на днях она сделала исключение. Знаменитость опубликовала пикантную фотографию. На снимке, который появился в микроблоге звезды, актриса запечатлена сидящей на кровати перед зеркалом, при этом большая часть ее фигуры скрыта от посторонних глаз.

Поклонники Климовой нашли, что она потрясающе выглядит, и сделали артистке множество комплиментов. Фолловеры Екатерины также порадовались тому, что наконец-то еще раз увидели интимную татуировку на ее бедре. Они пришли к выводу, что звезда набила на своем теле дракона. «Самая-самая», «Сойти с ума от красоты», «Замечательное чувство юмора и стиля», «Идеал женщины», «Сексапильная», «Катя, вы супер», «Огонь», «Покажите рисунок поближе», «Вдохновляет», «Нет слов, шик», «Будоражит воображение», «Вот это да», – обсуждали фанаты знаменитости.

Напомним, что ранее Климова делилась пикантной фотографией, на которой она позирует на фоне интерьеров бани хамам, расположенной в одном из спа-салонов Казани. «Это было прекрасно», – такими словами актриса подписала снимок. Смелая поза звезды, одетой в купальник,  вызвала бурю эмоций среди ее подписчиков. Однако более всего их внимание привлекла средних размеров татуировка на бедре Екатерины. Настоящая она или временная, звезда решила не уточнять.

Позднее в микроблоге Климовой появился ее снимок в бикини. В роли фотографа выступил муж актрисы Гела Месхи. Тогда поклонники знаменитости снова увидели замысловатую татуировку на ее левом бедре и сделали вывод, что это настоящий рисунок на теле их кумира.

К слову, во время отношений с Игорем Петренко Екатерина решила увековечить на теле память об актере. Женщина набила на щиколотке правой ноги едва заметный рисунок в виде стайки бабочек, которые взлетают вверх. Он символизирует свободу и начало нового этапа в жизни.

Однако мечтам Климовой было не суждено сбыться. В данный момент артистка счастлива в браке с Гелой Месхи. Тайная свадьба знаменитости произошла в июне прошлого года. Пара воспитывает четверых детей – Лизу, Матвея, Корнея и малышку Бэллу, которой в октябре исполнился годик. А не так давно Месхи и Климова снялись вместе в сериале НТВ «Опекун». Годовалая дочь Климовой и Месхи растет копией отца


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