Константин Райкин отменил спектакли после операции

Худрук «Сатирикона» получил серьезную травму ноги и срочно обратился к врачам. В данный момент Райкин восстанавливается после вмешательства медицинских специалистов. В связи с этим постановки с участием Константина Аркадьевича были заменены другими.

На днях художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин отправился на гастроли в Тобольск. Однако приезд звезды в один из крупнейших городов Тюменской области был омрачен неприятным инцидентом. Константин Аркадьевич получил серьезную травму ноги и был вынужден обратиться за помощью к медицинским специалистам. Те экстренно прооперировали знаменитость под общим наркозом.

«Неудачно спустился со ступенек, не заметил одну, упал и порвал мышцу. Ее потом пришили в местной больнице, надеюсь, что хорошо», – рассказал артист представителям СМИ.

Местная медицина оставила у актера только положительные впечатления. Райкин поведал, что он очень высокого мнения о тобольских врачах.

Несмотря на то, что произошло, актер не стал отменять премьеру моноспекталя «Константин Райкин. Своими словами» и презентовал его местным жителям, встретившим звезду бурными аплодисментами. Актер читал зрителям отрывки из произведений любимых поэтов – Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандельштама, Лопе де Вега и Александра Пушкина. Приезд Райкина в Тобольск состоялся в рамках региональной программы фестиваля «Золотая маска».

Журналисты местных изданий отмечают, что Константин Аркадьевич хромает при ходьбе. При этом звезда старается не жаловаться и сохраняет бодрое расположение духа. Тем временем на официальном сайте «Сатирикона» появилось сообщение об изменении афиши на первый месяц 2017 года.

«Дорогие зрители! В связи с серьезной мышечной травмой ноги народного артиста России Константина Райкина и перенесенной операцией в январе постановки с его участием будут заменены на другие спектакли нашего репертуара», – передает пресс-служба театра.

В беседе с представителями местных изданий Райкин также посетовал, что из-за травмы не смог познакомиться с достопримечательностями Тобольска. Константин Аркадьевич планировал посетить единственный каменный кремль за Уралом и расположенный неподалеку музей, в котором ранее находилась каторжно-пересылочная тюрьма. Вполне вероятно, что Райкин наверстает упущенное во время следующего визита в этот город. Артист признался, что любит возвращаться в места, где бывал раньше, пишет tobolsk.ru.

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