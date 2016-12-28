Антон Гусев об экс-супруге: «Женя не создана для семьи»

Бывший участник «Дома-2» рассказал «СтарХиту» о том, что чувствует после расторжения брака. Антон Гусев признался, что долгое время пытался восстановить отношения с Евгенией Феофилактовой. Теперь мужчина понял, что его бывшая избранница не была готова предпринимать что-либо для сохранения семьи. Он пожелал ей обрести новую любовь.

В конце прошлой недели знаменитые участники «Дома-2» Евгения Феофилактова и Антон Гусев официально развелись. Поклонники долго не могли поверить в то, что такая красивая пара распалась. Некоторые фолловеры Евгении и Антона призывали их найти в себе силы помириться, тем более, что у них подрастает четырехлетний сын Даниэль. В откровенной беседе со «СтарХитом» Антон рассказал о том, что он чувствует после развода и по какой причине им с экс-возлюбленнйо не удалось спасти отношения.

«Мы не жили вместе уже несколько месяцев. В моей душе сейчас противоречие – я не рад разводу, но и не огорчен. Я стал понимать, что Женя не создана для семьи. Даже когда у нас родился сын, все время с нами были помощницы, няни. Мне уже кажется, что даже особой любви от Жени к себе я не видел», - разоткровенничался Гусев.

По словам бывшего участника «Дома-2», сразу после расставания он делал все, чтобы наладить отношения с Феофилактовой. Еще какое-то время Антон, по его собственному признанию, еще рассчитывал на положительный исход семейного конфликта. Он ждал, что его жена одумается и вернется к нему. Более того, Гусев пытался привлечь к решению вопроса маму Евгении, однако все попытки восстановить мир в доме оказались тщетными.

Антон надеялся, что у них с Евгенией не возникнет ссор из-за общего ребенка. Четырехлетний Даниэль остался жить с мамой и мужчина надеялся, что его бывшая жена не станет чинить препятствия во встречах с мальчиком. Однако недавно между Гусевым и Феофилактовой разгорелся настоящий скандал. Бывший участник «Дома-2» хотел устроить сыну день рождения, но мама не позволила мальчику пойти с папой на праздник. Антон Гусев рассказал о последствиях конфликта с женой

«Я уже подал заявления в суд о том, чтобы установить порядок встреч с Даниэлем. Сын для меня – самое главное в жизни. После дня рождения я отвез ребенку подарки, которые приготовили для него мои друзья, мы вместе выпили чай с тортом», - рассказал Гусев.

Не так давно мужчина выставил на продажу их семейный бизнес – магазины одежды. Однако бывший участник «Дома-2» признался, что этот план они обсуждали с Евгенией сразу после того, как решили расстаться. Женщина была не против расстаться с делом, в которое вложила столько сил и времени. Сейчас Антон надеется, что от вырученных с продажи средств каждый из них сможет начать свой бизнес.

«Конечно, мне жалко расставаться с магазинами – столько труда было на это потрачено, - рассказывает Гусев. - Я помню первые эскизы дизайна помещения, которые я создавал. Как мужчина, я уделял бизнесу больше внимания, Женя со своей стороны, часто участвовала в фотосессиях одежды, всячески продвигала наш бренд».

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