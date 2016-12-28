Певица Слава готовится к замужеству

Певица Слава начала готовиться к Новому году заранее. Артистка решила выбрать близким такие подарки, которые точно придутся им по душе. Звезда посетила благотворительный аукцион Григория Лепса, в ходе которого приобрела часы за 800 тысяч рублей. Журналисты, которые присутствовали на мероприятии, выяснили, что этот аксессуар – подарок для возлюбленного певицы, экс-директора «Национальной резервной корпорации Анатолия Данилицкого. По словам Славы, она планирует сыграть с ним свадьбу. «На следующий год мы хотим пожениться», - заявила звезда.
Тем не менее, такая информация удивила поклонников артистки, ведь они знают, что в течение длительного периода времени звезда всячески откладывала разговоры о свадьбе. По некоторым данным, Анатолий женат, хотя состоит в отношениях с певицей уже около 15 лет. Они вместе воспитывают дочь Антонину.
Журналисты хотели услышать от нее подробности, но артистка не любит обсуждать свою личную жизнь. «Пока больше ничего не скажу», - заявила Слава изданию Russian Showbiz.
В последнее время артистка стала все чаще делиться снимками с любимым мужчиной в социальных сетях. Недавно она показала милый кадр, на котором они позируют на фоне новогодней елки. «Мой единственный и любимый мужчина на свете!», - отметила Слава в подписи к снимку. Поклонники певицы пожелали им всегда любить и быть любимыми. «Счастья на долгие годы!», «Идеальная пара. Даже носами похожи!», «Какие вы красивые», «Классный мужчина у вас, Настя!», «Как у вас у обоих глазки горят!» - писали восторженные фанаты в комментариях к фотографии.
К слову, в будущем Слава планирует родить еще одного ребенка. Певица мечтает о мальчике. «Я думаю! Но для этого надо не только думать. Надо делать! Пока не получается», - в шутку заявила Слава.
Напомним, что певица уже была замужем за Константином Морозовым, однако их союз просуществовал недолго. Слава воспитывает дочку Сашу, которая родилась в ее первом браке.
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