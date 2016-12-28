Певица Слава готовится к замужеству

Артистка строит планы на будущий год. Накануне праздников Слава купила дорогие часы стоимостью 800 тысяч рублей во время благотворительного аукциона Григория Лепса. Этот подарок звезда преподнесет возлюбленному Анатолию Данилицкому. По словам звезды, она планирует сыграть с ним свадьбу.

Певица Слава начала готовиться к Новому году заранее. Артистка решила выбрать близким такие подарки, которые точно придутся им по душе. Звезда посетила благотворительный аукцион Григория Лепса, в ходе которого приобрела часы за 800 тысяч рублей. Журналисты, которые присутствовали на мероприятии, выяснили, что этот аксессуар – подарок для возлюбленного певицы, экс-директора «Национальной резервной корпорации Анатолия Данилицкого. По словам Славы, она планирует сыграть с ним свадьбу. «На следующий год мы хотим пожениться», - заявила звезда.

Тем не менее, такая информация удивила поклонников артистки, ведь они знают, что в течение длительного периода времени звезда всячески откладывала разговоры о свадьбе. По некоторым данным, Анатолий женат, хотя состоит в отношениях с певицей уже около 15 лет. Они вместе воспитывают дочь Антонину.

«Он не развелся со своей женой, и мы стараемся не затрагивать эту тему, чтобы никого не обидеть. А зачем, собственно, разводиться? Я вот поэтому и не выхожу замуж и о разводе не думаю. Если я и выйду замуж, то, наверное, уже в 50 лет», - рассказывала Слава в эфире одного из телешоу.

Журналисты хотели услышать от нее подробности, но артистка не любит обсуждать свою личную жизнь. «Пока больше ничего не скажу», - заявила Слава изданию Russian Showbiz.

В последнее время артистка стала все чаще делиться снимками с любимым мужчиной в социальных сетях. Недавно она показала милый кадр, на котором они позируют на фоне новогодней елки. «Мой единственный и любимый мужчина на свете!», - отметила Слава в подписи к снимку. Поклонники певицы пожелали им всегда любить и быть любимыми. «Счастья на долгие годы!», «Идеальная пара. Даже носами похожи!», «Какие вы красивые», «Классный мужчина у вас, Настя!», «Как у вас у обоих глазки горят!» - писали восторженные фанаты в комментариях к фотографии.

К слову, в будущем Слава планирует родить еще одного ребенка. Певица мечтает о мальчике. «Я думаю! Но для этого надо не только думать. Надо делать! Пока не получается», - в шутку заявила Слава.

Напомним, что певица уже была замужем за Константином Морозовым, однако их союз просуществовал недолго. Слава воспитывает дочку Сашу, которая родилась в ее первом браке.

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