Ольга Бузова оценила романтическое уединение Дмитрия Тарасова

Ведущей понравился восторженный комментарий к публикации экс-возлюбленного. Действие Бузовой вызвало большой резонанс среди ее подписчиков. Судя по всему, знаменитость случайно поставила «лайк» чужому высказыванию, ведь совсем скоро Ольга и Дмитрий станут свободными людьми.

Уже в эту пятницу Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов окончательно разойдутся. Брак телеведущей и спортсмена будет расторгнут в одном из загсов Москвы. До последнего момента поклонники пары надеялись на их воссоединение, но этого не произошло. Однако недавно действие Бузовой вызвало призрачную надежду на возможное примирение звезд. Знаменитость оценила реакцию на недавнюю видеозапись экс-возлюбленного, на которой он снимает себя с помощью дрона. «Тарасов, ты красавчик», – написала одна из поклонниц футболиста. Бузова оставила отметку «Мне нравится» к этому комментарию.

Действие Ольги вызвало обсуждения среди пользователей социальных сетей. Они недоумевали: неужели ведущая продолжает испытывать чувства к супругу? Но большая часть тех, кто следит за жизнью Бузовой, пришла к выводу, что девушка сделала это совершенно случайно. По-видимому, знаменитость читала комментарии к публикации спортсмена.

Отметим также, что с того момента, как стало известно о сложностях в отношениях Тарасова и Бузовой, сами звезды предпочитали воздерживаться от подробных объяснений по поводу того, что произошло в их семье. Лишь в недавних интервью ведущая, которая категорически отказывается комментировать расставание с мужем, ответила на несколько личных вопросов. Знаменитость сожалеет, что выставляла свои эмоции и чувства напоказ. «Наверное, я сама во всем виновата», – говорила Бузова.

Ольга Бузова о разрыве с мужем: «Я сама во всем виновата»

Тем не менее, ведущая с оптимизмом смотрит в будущее и считает, что не стоит копаться в прошлом. Близкие Ольги верят, что у нее все еще впереди, и желают девушке найти настоящую любовь. «Я стараюсь жить заново, но для того, чтобы произошла перезагрузка, нужно полностью осознать, пережить и изжить эту ситуацию», – откровенно признавалась звезда.

Напомним, что после расставания с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова с головой ушла в работу. Знаменитость взяла эксклюзивное интервью у Майкла Фассбендера и других актеров фильма «Кредо убийцы», а также активно выступает с композицией «Под звуки поцелуев». В будущем Ольга планирует представить сольную программу. Несмотря на критику, с которой столкнулась Бузова, она не намерена сдаваться и опускать руки. Звезда собирается покорить новую вершину, на этот раз в музыкальной индустрии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164586-news.html