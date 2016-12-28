Оксана Федорова составила меню для собственного ресторана

Телеведущая открыла заведение, в которое вложила много сил. Столичный ресторан PALAТIN начал работу совсем недавно, но уже зарекомендовал себя как уютное и атмосферное заведение.

Телеведущая Оксана Федорова продолжает развиваться в бизнесе. Три года назад она основала марку одежды OFERA, а в декабре 2016-го в центре столицы начал работу ресторан PALAТIN.

«У нас небольшая, но дружная компания владельцев, – рассказывает Оксана «СтарХиту». – Мы сделали ремонт в помещении: обновили стены, полы, мебель... Обожаю грузинскую кухню, поэтому очень хотела, чтобы мы могли предложить гостям хачапури, лобио, пхали и другие изыски. Наш чудесный шеф-повар придумал много авторских блюд, например, диетические салаты для тех, кто следит за фигурой, потрясающие эклеры и мильфей с малиной – для тех, кто, наоборот, не боится поправиться».

Средний чек в ресторане – 2500 рублей. На открытии PALAТIN выступали певец Алексей Чумаков, «Группа ПМ» и GQ Band. Поздравить Федорову с первым днем работы заведения пришли Анжелика Агурбаш, Леонид Закошанский, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова.

«Все отметили, что место атмосферное, уютное – попадая сюда, ты оказываешься будто не в Москве, – продолжает Оксана. – Для удобства гостей у нас есть бесплатный паркинг».

В ресторане проводятся тематические мероприятия.

«Недавно у нас была вечеринка одного музыкального канала – выступали многие артисты, было весело, – делится Оксана. – Думаю, станем организовывать подобные мероприятия не реже, чем раз в неделю, – гостям это должно понравиться».

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