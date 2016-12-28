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Семья Веры Алентовой отреагировала на сообщения об аварии

Мужчина прокомментировал слухи о ДТП с участием артистки. По его словам, все данные о столкновении - фейк. Ранее ряд изданий сообщили, что актриса врезалась на автомобиле в другую машину.

Семья Веры Алентовой отреагировала на сообщения об аварии
Вера Алентова
// Фото: Иванов Сергей/PhotoXPress.ru

По информации ряда изданий, известная актриса Вера Алентова, будучи за рулем, врезалась в другой автомобиль. Как сообщили СМИ, авария произошла 27 декабря в центре Москвы, на Садовой-Триумфальной улице. Как пишут, автомобиль Алентовой «Лексус» выполнял маневр: перестраивался из одного ряда в другой. Поскольку машина звезды двигалась на большой скорости, ей не удалось избежать столкновения с находившемся впереди автомобилем.

Как сообщили СМИ, в ДТП никто не пострадал. Однако, как сообщил второй участник аварии, его машине срочно потребуется ремонт. После столкновения с «Лексусом» у автомобиля разбиты бампер и дверь. По некоторым данным Алентовой был выписан штраф в размере 500 рублей.

«СтарХит» решил прояснить ситуацию и позвонил актрисе. На звонок ответил мужчина, который сразу прокомментировал информацию об аварии с участием Алентовой.

«Никакого ДТП не было, это фейк», - сообщил представитель артистки.

Семья Веры Алентовой отреагировала на сообщения об аварии
Вера Алентова в фильме «Москва слезам не верит»
// Фото: Кадр из картины

Напомним, что Вера Алентова запомнилась российскому зрителю по картинам «Зависть богов», «Ширли-мырли», «Завтра была война», «Москва слезам не верит». В течение нескольких лет актриса работает во ВГИКе, где совместно с мужем Владимиром Меньшовым руководит актерско-режиссерской мастерской. Несколько лет назад по указу президента РФ Владимира Путина Вера Алентова была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Также звезда была удостоена высокой награды «за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства, многолетнюю творческую деятельность».

Как вспоминала сама Алентова, ей удалось поступить на актерский факультет не сразу. «Я мечтала о сцене с детства, но поскольку мой дед был доктором, тоже собиралась стать врачом. Не поступила», -  так вспоминала звезда советского кино начало своего творческого пути.


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