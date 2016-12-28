Новости шоу-бизнеса сегодня, 28 декабря: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 28.12.2016

Новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 декабря, сообщают о массе событий из жизни российских звезд, среди которых можно выделить следующие: Ксения Собчак удивила и одновременно порадовала поклонников красивой формой груди. Нюша улетит на новогодние праздники с возлюбленным в романтическое путешествие. Наташа Королева поразила фанатов сексуальным снимком.Известная телеведущая Ксения Собчак, судя по всему, отказалась от кормления сына грудью. Иначе трудно объяснить ее великолепную фигуру и именно эту часть тела, которая обычно страдает у девушек, соглашающихся на грудное вскармливание новорожденного. Накануне телезвезда представила в своем блоге в интернете фотоснимок, на котором она запечатлена в приталенном платье. "Как же приятно наслаждаться такими простыми и забытыми радостями как: 1) Иметь талию, 2) Спать на животе, 3) Примерить новую для себя модель платьев с "глубоким декольте", ибо теперь, хоть это и ненадолго, "есть что показать", - написала светская львица.Поклонники пришли в восторг и засыпали звезду вопросами - как ей удалось так быстро прийти в форму после родов. За несколько часов под снимком появилось более тысячи комментариев. "Какая у вас талия узкая, можно позавидовать", "Ксюха волосы покрасила, ей темненькой лучше!!! А как быстро убрать живот после родов, откройте секрет?", "Ксения в идеальной форме. Молодец, работала над собой и в прекрасном положении!", "Вот что значит материнство. Даже улыбка совсем другая. Столько счастья на лице", - написали поклонники телеведущей.Популярная певица Нюша, которая предпочитает скрывать свою личную жизнь, все-таки недавно призналась, что у нее на самом деле имеется роман с человеком, который, к слову сказать, никак не относится к миру российского шоу-бизнеса. Хоть личность избранника девушка не раскрыла, поклонники сумели раздобыть информацию о том, что речь о Игоре Сивове. В данный момент пара готовится к первому совместному романтическому путешествию за границу. Звездная дива призналась, что ее возлюбленный приготовил приятный сюрприз, но страну пока Нюша не знает. "Мы полетим в теплую страну. Мне делают сюрприз и не говорят, куда именно", - поведала исполнительница.Следует отдельно напомнить о том, что несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что Нюша начала отношения с генеральным советником Международной федерации студенческого спорта. Однако, несмотря на совместные фото в Сети, Нюша пока не торопится подтверждать свои отношения.Знаменитая 43-летняя певица так сильно уверена в своей сексуальности, что снова и снова позирует для очень «жарких» фото. Наташа Королева опубликовала в соцсети новый горячий снимок, которых всех взбудоражил и вызвал споры об уместности таких изображений. Буквально вчера Королева разместила в своем миниблоге кадр, на котором примеряет телесный корсет с черными кружевами. При этом главный акцент на снимке сделан на пышной груди артистки - она привлекает внимание в первую очередь. В последнее время в имидже певицы произошел явный крен в сторону подчеркнутой сексуальности, заметили многие ее фолловеры. Так, недавно Наташа Королева появилась в эфире телешоу «Вечерний Ургант» в платье с таким глубоким декольте, что это стало отдельной темой для разговора с ведущим программы.Фанаты певицы сделали вывод, что Королева не желает мириться с тем, что ей давно не двадцать, и ни в чем не хочет уступать молодым красавицам, заполонившим шоу-бизнес, шепчутся светские сплетники. Звезда не упускает возможности доказать, что ее сексуальность за двадцать лет, проведенных на сцене, не только не уменьшается, а, напротив, с каждым годом лишь приумножается.

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