Бажена Рынска не может вызвать скорую помощь на свой адрес

Платная карета скорой помощи не желает ехать на вызов от имени Рынской. Хотя плохо не ей, а другому человеку, имя которого она не называет.Отметим, что совсем недавно был поднят вопрос о том, чтобы светскую львицу лишить гражданства России. Данный документ уже поддержали около 150-ти тысяч человек.

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