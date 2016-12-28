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Бажена Рынска не может вызвать скорую помощь на свой адрес

Скандалистка Божена Рынска не может вызвать скорую помощь на свой адрес. Об этом она сообщила в своем блоге.

Бажена Рынска не может вызвать скорую помощь на свой адрес

Платная карета скорой помощи не желает ехать на вызов от имени Рынской. Хотя плохо не ей, а другому человеку, имя которого она не называет.

Отметим, что совсем недавно был поднят вопрос о том, чтобы светскую львицу лишить гражданства России. Данный документ уже поддержали около 150-ти тысяч человек.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164553-news.html
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