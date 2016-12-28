Владу Кадони приписывают роман с продюсером «Битвы экстрасенсов»

По некоторым данным, ведущий проекта «Дом-2» встречается с коллегой с канала ТНТ. Влад Кадони не показывает возлюбленную широкой публике, однако не отрицает, что его сердце занято. Журналисты узнали, что маг встречается с бывшей коллегой.

В течение нескольких месяцев поклонники Влада Кадони гадали, с кем он проводит свободное время. На некоторых снимках ведущего «Дома-2» мелькала таинственная незнакомка. Подписчики микроблога экстрасенса расспрашивали его, кто она такая, однако он так и не признался.

Журналистам удалось выяснить, что маг встречается с 38-летней Анной Девицкой. Женщина работала продюсером «Битвы экстрасенсов». По некоторым данным, они познакомились на съемочной площадке. Однако сначала общались исключительно по работе. Отношения Кадони и Девицкой перешли на другой уровень, когда она уволилась из проекта. Поговаривают, что Анне нужно было покинуть съемочную группу, так как руководство боялось, что может произойти утечка информации.

Кадони и Девицкая не посещают вместе светские вечеринки, а для свиданий выбирают весьма уединенные места, где их не найдут папарацци. Тем не менее, маг иногда делится снимками с ужинов, на которых можно разглядеть рядом с ним женщину.

По информации life.ru, несколько месяцев назад влюбленные вместе провели отпуск в шикарном турецком отеле. На курорт пара отправилась одним рейсом. Кадони все-таки подтвердил журналистам, что встречается с Девитской, но никаких подробностей не сообщил. «Это моя личная жизнь, которую я не намерен обсуждать в прессе. Прошу меня извинить, но больше мне нечего рассказать об этом», - отметил маг.

Напомним, что в разные периоды жизни Кадони встречался с Валерией Гай Германикой, а также участницами «Дома-2»: Инной Воловичевой и Нелли Ермолаевой. Тем не менее, после реалити-шоу он не стал афишировать отношения со своими избранницами. Ранее в беседе со «СтарХитом» маг объяснял, что устал от сплетен о себе.

«Но от прессы мы с любимой договорились скрывать отношения, чтобы все не разладилось, как прошлой осенью с Валерией Гай Германикой. У нас был период неопределенности: вроде встречаемся, но пара мы или не пара? Интернет гудел, обсуждая нас. А Германика очень ведется на мнение окружающих. Хотя отношения наши были – одно название, на пригородный поезд похожие: быстро приехал, недалеко отъехал. Таких «пригородных поездов» было немало, они мне надоели, хочется чего-то серьезного», - признался Влад.

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