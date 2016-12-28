Ирина Мирошниченко возмущена разговорами о ее болезни

Сегодня в СМИ разлетелась новость об экстренной госпитализации известной советской и российской актрисы Ирины Мирошниченко. По их информации, женщина была доставлена в одну из клиник с жалобами на острую боль. После обращения к медикам за помощью было принято решение отправить ее на тщательное обследование. По данным некоторых изданий, у Мирошниченко диагностировали серьезную болезнь и воспаление, однако перевели на стационарное лечение.
«СтарХит» связался с любимой миллионами поклонников актрисой, чтобы из первых уст узнать о состоянии ее здоровья. Ирина Мирошниченко в категорической форме опровергла слухи о своем недомогании.
Раньше Ирина Мирошниченко рассказывала о том, что она с пониманием относится к слухам, которые о ней возникают. Актриса считает, что недоброжелатели у известных персон будут всегда, и они смогут без усилий найти повод для того, чтобы посплетничать и осудить за что-либо.
Сейчас известной советской и российской актрисе 74 года. До сих пор она старается активно участвовать в различных проектах. Артистка с удовольствием посещает различные кинофестивали, где является одним из почетных гостей на радость поклонникам.
За всю свою творческую карьеру Мирошниченко сыграла в многочисленных картинах. Зрители до сих пор восхищаются ее талантом. По всей стране о ней узнали после выхода фильма «Я шагаю по Москве», где ей досталась роль сестры главного героя Коли. После этого артистка стала регулярно появляться как на экране, так и в театральных постановках. Такие картины с ее участием как «Вам и не снилось…», «Не сошлись характерами» и многие другие стали одними из самых любимых у зрителей.
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