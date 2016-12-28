Ирина Мирошниченко возмущена разговорами о ее болезни

Известная актриса не понимает, почему к ней приковано столько внимания. Недавно появилась информация о том, что Ирина Мирошниченко была госпитализирована в одну из клиник. Однако, по словам артистки, это недостоверная информация.

Сегодня в СМИ разлетелась новость об экстренной госпитализации известной советской и российской актрисы Ирины Мирошниченко. По их информации, женщина была доставлена в одну из клиник с жалобами на острую боль. После обращения к медикам за помощью было принято решение отправить ее на тщательное обследование. По данным некоторых изданий, у Мирошниченко диагностировали серьезную болезнь и воспаление, однако перевели на стационарное лечение.

«СтарХит» связался с любимой миллионами поклонников актрисой, чтобы из первых уст узнать о состоянии ее здоровья. Ирина Мирошниченко в категорической форме опровергла слухи о своем недомогании.

«Это все дезинформация и розыгрыш. Причем, розыгрыш неудачный. Я не понимаю, откуда пошли такие слухи? Кто мог такое сообщить и почему этому верят? У меня на протяжении двух дней разрывается телефон от звонков, почему всех так интересует мое здоровье? Я еще раз говорю, что это дезинформация, которая не имеет ничего общего с действительностью. На этом, думаю, можно закрыть тему», - сообщила разгневанная артистка бодрым уверенным голосом.

Раньше Ирина Мирошниченко рассказывала о том, что она с пониманием относится к слухам, которые о ней возникают. Актриса считает, что недоброжелатели у известных персон будут всегда, и они смогут без усилий найти повод для того, чтобы посплетничать и осудить за что-либо.

Сейчас известной советской и российской актрисе 74 года. До сих пор она старается активно участвовать в различных проектах. Артистка с удовольствием посещает различные кинофестивали, где является одним из почетных гостей на радость поклонникам.

За всю свою творческую карьеру Мирошниченко сыграла в многочисленных картинах. Зрители до сих пор восхищаются ее талантом. По всей стране о ней узнали после выхода фильма «Я шагаю по Москве», где ей досталась роль сестры главного героя Коли. После этого артистка стала регулярно появляться как на экране, так и в театральных постановках. Такие картины с ее участием как «Вам и не снилось…», «Не сошлись характерами» и многие другие стали одними из самых любимых у зрителей.

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