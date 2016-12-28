Авторизация
 
  • 14:32 – Авиакатастрофа в Сочи 2016: фото погибших с датами рождения, список жертв, видео 
  • 14:32 – Пенсии в 2017 году: размер повышения военным пенсионерам, когда пройдет индексация неработающим и работающим пенсионерам, последние новости 
  • 14:26 – ЦСКА – Динамо Москва смотреть онлайн 28 декабря, трансляция, прогноз 
  • 14:24 – Группа «Время и Стекло» знает, как правильно самовыражаться (фото) 


Ирина Мирошниченко возмущена разговорами о ее болезни

Известная актриса не понимает, почему к ней приковано столько внимания. Недавно появилась информация о том, что Ирина Мирошниченко была госпитализирована в одну из клиник. Однако, по словам артистки, это недостоверная информация.

Ирина Мирошниченко возмущена разговорами о ее болезни
Ирина Мирошниченко
// Фото: Интерпресс / PhotoXPress.ru

Сегодня в СМИ разлетелась новость об экстренной госпитализации известной советской и российской актрисы Ирины Мирошниченко. По их информации, женщина была доставлена в одну из клиник с жалобами на острую боль. После обращения к медикам за помощью было принято решение отправить ее на тщательное обследование. По данным некоторых изданий, у Мирошниченко диагностировали серьезную болезнь и воспаление, однако перевели на стационарное лечение. 

«СтарХит» связался с любимой миллионами поклонников актрисой, чтобы из первых уст узнать о состоянии ее здоровья. Ирина Мирошниченко в категорической форме опровергла слухи о своем недомогании.

«Это все дезинформация и розыгрыш. Причем, розыгрыш неудачный. Я не понимаю, откуда пошли такие слухи? Кто мог такое сообщить и почему этому верят? У меня на протяжении двух дней разрывается телефон от звонков, почему всех так интересует мое здоровье? Я еще раз говорю, что это дезинформация, которая не имеет ничего общего с действительностью. На этом, думаю, можно закрыть тему», - сообщила разгневанная артистка бодрым уверенным голосом.

Ирина Мирошниченко возмущена разговорами о ее болезни
Ирина Мирошниченко опровергает слухи о госпитализации
// Фото: Kinopoisk.ru

Раньше Ирина Мирошниченко рассказывала о том, что она с пониманием относится к слухам, которые о ней возникают. Актриса считает, что недоброжелатели у известных персон будут всегда, и они смогут без усилий найти повод для того, чтобы посплетничать и осудить за что-либо.

Сейчас известной советской и российской актрисе 74 года. До сих пор она старается активно участвовать в различных проектах. Артистка с удовольствием посещает различные кинофестивали, где является одним из почетных гостей на радость поклонникам.

За всю свою творческую карьеру Мирошниченко сыграла в многочисленных картинах. Зрители до сих пор восхищаются ее талантом. По всей стране о ней узнали после выхода фильма «Я шагаю по Москве», где ей досталась роль сестры главного героя Коли. После этого артистка стала регулярно появляться как на экране, так и в театральных постановках. Такие картины с ее участием как «Вам и не снилось…», «Не сошлись характерами» и многие другие стали одними из самых любимых у зрителей.  

Ирина Мирошниченко возмущена разговорами о ее болезни
Актриса в дебютной роли в кино
// Фото: Кадр фильма «Я шагаю по Москве»


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164542-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4163
+0.00%
72.4776
-0.09%
1.1442
+0.32%
0.2090
+0.19%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 122
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 112
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 848
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 757
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 669
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 661
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 653
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 605
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: фото погибших с датами рождения, список жертв, видео
  • 14:32
  • 0
  • 0
Пенсии в 2017 году: размер повышения военным пенсионерам, когда пройдет индексация неработающим и работающим пенсионерам, последние новости
  • 14:32
  • 0
  • 0
ЦСКА – Динамо Москва смотреть онлайн 28 декабря, трансляция, прогноз
  • 14:26
  • 0
  • 0
Группа «Время и Стекло» знает, как правильно самовыражаться (фото)
  • 14:24
  • 0
  • 0
Трек-лист фильма «Правило боя» пополнился еще несколькими песнями
  • 14:24
  • 0
  • 0
Новости Украины сегодня, 28 декабря 2016: обзор последних событий дня
  • 14:19
  • 0
  • 0
Курс доллара на сегодня, 28 декабря: что будет с рублем, рассказали эксперты в свежем прогнозе
  • 14:19
  • 0
  • 0
Новости шоу-бизнеса сегодня, 28 декабря: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 28.12.2016
  • 14:19
  • 0
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: фото погибших с датами рождения, список жертв, видео
  • 14:32
  • 0
  • 0
Пенсии в 2017 году: размер повышения военным пенсионерам, когда пройдет индексация неработающим и работающим пенсионерам, последние новости
  • 14:32
  • 0
  • 0
ЦСКА – Динамо Москва смотреть онлайн 28 декабря, трансляция, прогноз
  • 14:26
  • 0
  • 0
Группа «Время и Стекло» знает, как правильно самовыражаться (фото)
  • 14:24
  • 0
  • 0
Трек-лист фильма «Правило боя» пополнился еще несколькими песнями
  • 14:24
  • 0
  • 0
Новости Украины сегодня, 28 декабря 2016: обзор последних событий дня
  • 14:19
  • 0
  • 0
Курс доллара на сегодня, 28 декабря: что будет с рублем, рассказали эксперты в свежем прогнозе
  • 14:19
  • 0
  • 0
Новости шоу-бизнеса сегодня, 28 декабря: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 28.12.2016
  • 14:19
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров