Звезда «Дома-2» жестоко избил актрису Анастасию Сову-Егорову

Друзья девушки обвиняют Семена Фролова в этом ужасном поступке. По словам Анастасии, она больше не готова прощать мужчине его выходки. В социальных сетях девушка показала фото-коллаж с травмами, полученными в результате побоев.

Актриса сериалов Анастасия Сова-Егорова и участник «Дома-2» Семен Фролов вновь спровоцировали скандал. Девушка стала жертвой агрессии со стороны молодого человека. Несмотря на то, что некоторое время назад бывшие возлюбленные простили друг друга и вновь наладили общение, у них произошел очередной конфликт. Напомним, что этим летом Настя хотела покончить с собой, наглоталась таблеток и запила их алкоголем. Медики успели ее откачать. Поводом для попытки самоубийства стало возвращение Семена на телестройку.

Пост Совы-Егоровой, который появился в Сети рано утром, шокировал ее друзей и знакомых. Девушка показала многочисленные синяки и уточнила, что была избита.

«Я часто и много прощаю, даю шансы, да и сама прощение просить умею и делаю встречные шаги. Но! Такое я прощать не хочу! Как начался этот год просто адово, так и заканчивается: для меня синяками, гематомами и снова предательством», - отметила Анастасия, выложив снимок, на котором видны ее побои.

По словам девушки, это уже не первый случай, когда она подвергается насилию. Тем не менее, ее ничему не научил предыдущий инцидент. «Бегите от мужчин, которые тянут вас вниз, бегите, если вы чувствуете, что ваша жизнь стремительно вертится только вокруг него и, тем более, бегите, если он вас бьет! Если вы простите, он обязательно сделает это еще! Хоть я и сторонник того, что неизменна постоянная переменчивость всего, но верить я больше не могу! Д***мо, с годами, остается тем же д***мом, только сухим!» - отчаянно заявила актриса.

Подписчики Анастасии сразу поняли, что речь идет о Семене Фролове. Они настаивают, чтобы девушка пошла в полицию и написала заявление на бывшего бойфренда. «Берегите себя Настя, не давайте в обиду! Зло должно быть наказано. Такая хрупкая девушка, как можно было так с вами поступить. Такие вещи нельзя прощать», «Я сама в шоке. Мне они казались прекрасной парой. Не могу поверить, что Сема способен на такое, но это сделал он», «Нужно обнародовать личность подонка. Пусть все знают», - написали знакомые актрисы.

«СтарХит» связался с Семеном Фроловым, однако добиться от него подробностей так и не удалось. Мужчина отметил, что подписан в социальных сетях на Анастасию и видел ее последний пост. Тем не менее, участник реалити-шоу не в курсе, что в инциденте обвиняют его. «У Насти спросите. Не хочу комментировать эту информацию», - так ответил Семен.

Напомним, что в 2015 году Фролов и Сова-Егорова гастролировали с комедийным проектом «Сладкая парочка». Однако вскоре мужчина принял решение покинуть юмористическое шоу и вновь вернулся на телестройку.

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