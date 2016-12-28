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Звезда турецких сериалов закатил пышную свадьбу

Мурат Йылдырым узаконил свои отношения с моделью Имане Эльбани. По этому поводу мужчина устроил шикарную церемонию. На ней присутствовали близкие и родные пары, в том числе актриса сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли.

Звезда турецких сериалов закатил пышную свадьбу
Мурат Йылдырым и Имане Эльбани
// Фото: социальные сети

25 декабря в Стамбуле состоялась роскошная свадьба турецкого актера Мурата Йылдырыма. Он женился на актрисе и модели Имане Эльбани, марокканской королеве красоты. Среди гостей влюбленных было множество знаменитостей, в том числе звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли и футболист Арда Туран. Молодожены буквально светились от радости. 

«Счастье – это выйти замуж за лучшего друга. Мы будем оставаться верными нашей клятве всегда – и когда светит солнце, и когда бушуют бури», – поделилась Имане в своем микроблоге.

Напомним, что свадьбе Йылдырыма помог состояться президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства сосватал красотку за актера. Журналисты сообщали, что Эрдоган попросил руки Эльбани у отца девушки с помощью FaceTime. Семья Имане не стала долго раздумывать и ответила согласием. Это событие произошло в аэропорту Анкары, во время встречи зарубежного лидера с Муратом и его избранницей. 

Когда вторая половинка Мурата прибыла в Турцию, ей организовали королевский прием. Одну из самых красивых женщин Марокко встречали под звуки тюркской народной музыки. Специально в честь приезда Имане устроили концерт на старинных инструментах. Возлюбленный Эльбани был счастлив ее видеть. Он прилюдно поцеловал модель в лоб, показав таким образом свои чувства к будущей жене.

По некоторым данным, Мурат Йылдырым и Имане Эльбани познакомились в этом году. Избранница турецкого актера была выбрана «Мисс Марокко» в 2008 году, девушке также удалось занять второе место на конкурсе самых красивых девушек арабских стран.После того, как Имане впечатлила требовательное жюри, она отправилась учиться в другую страну и какое-то время жила в Лондоне. На счету Эльбани – множество ролей в сериалах и рекламных проектах, выходивших в Египте и Марокко.

В 2015 году Имане включили в рейтинг 50 самых красивых женщин арабского мира. Мурат Йылдырым сначала скрывал свою возлюбленную от внимания общественности, однако не так давно актер решил приоткрыть завесу тайны над личной жизнью и раскрыл имя избранницы. Информация о том, что один из самых завидных женихов страны состоит в отношениях с известной моделью, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Поклонницы Мурата не могли поверить в то, что сердце их кумира занято. 


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