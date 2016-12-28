Звезда турецких сериалов закатил пышную свадьбу

25 декабря в Стамбуле состоялась роскошная свадьба турецкого актера Мурата Йылдырыма. Он женился на актрисе и модели Имане Эльбани, марокканской королеве красоты. Среди гостей влюбленных было множество знаменитостей, в том числе звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли и футболист Арда Туран. Молодожены буквально светились от радости.
Напомним, что свадьбе Йылдырыма помог состояться президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства сосватал красотку за актера. Журналисты сообщали, что Эрдоган попросил руки Эльбани у отца девушки с помощью FaceTime. Семья Имане не стала долго раздумывать и ответила согласием. Это событие произошло в аэропорту Анкары, во время встречи зарубежного лидера с Муратом и его избранницей.
Когда вторая половинка Мурата прибыла в Турцию, ей организовали королевский прием. Одну из самых красивых женщин Марокко встречали под звуки тюркской народной музыки. Специально в честь приезда Имане устроили концерт на старинных инструментах. Возлюбленный Эльбани был счастлив ее видеть. Он прилюдно поцеловал модель в лоб, показав таким образом свои чувства к будущей жене.
По некоторым данным, Мурат Йылдырым и Имане Эльбани познакомились в этом году. Избранница турецкого актера была выбрана «Мисс Марокко» в 2008 году, девушке также удалось занять второе место на конкурсе самых красивых девушек арабских стран.После того, как Имане впечатлила требовательное жюри, она отправилась учиться в другую страну и какое-то время жила в Лондоне. На счету Эльбани – множество ролей в сериалах и рекламных проектах, выходивших в Египте и Марокко.
В 2015 году Имане включили в рейтинг 50 самых красивых женщин арабского мира. Мурат Йылдырым сначала скрывал свою возлюбленную от внимания общественности, однако не так давно актер решил приоткрыть завесу тайны над личной жизнью и раскрыл имя избранницы. Информация о том, что один из самых завидных женихов страны состоит в отношениях с известной моделью, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Поклонницы Мурата не могли поверить в то, что сердце их кумира занято.
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