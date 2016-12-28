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Влад Кадони впервые о возлюбленной: «Рядом с ней я безмерно счастлив»

Ведущий «Дома-2» рассказал правду об отношениях с коллегой. С бывшим продюсером «Битвы экстрасенсов» Анной Девицкой Влад Кадони встречается уже шесть лет. Мужчина делает все, чтобы уберечь этот роман от излишнего внимания.

Влад Кадони впервые о возлюбленной: «Рядом с ней я безмерно счастлив»
Влад Кадони
// Фото: «Инстаграм»

Несмотря на то, что ведущий программы «Дом-2» Влад Кадони побуждает всех участников реалити-шоу открыто обсуждать свои отношения и чувства, сам мужчина предпочитает умалчивать о том, что происходит в его личной жизни. Однако журналистам удалось рассекретить возлюбленную мага. Ею оказалась бывший продюсер передачи «Битва экстрасенсов» Анна Девицкая. Пара встречается уже на протяжении нескольких лет. Влад Кадони впервые рассказал «СтарХиту» о своих чувствах к избраннице.  

«Из большой любви к вашему изданию первый и последний раз я прокомментирую свою личную жизнь. Мы вместе шесть лет. Аню я очень люблю. Однако выставлять напоказ наши отношения считаю недопустимым. Счастье любит тишину, - признался телеведущий. - А рядом с ней я безмерно счастлив. Скрывать это уже глупо. Но в дальнейшем комментариев давать не намерен. Во фразе «моя личная жизнь» ключевое слово «личная».

На протяжении нескольких месяцев поклонники заваливали Кадони вопросами о том, кто появляется рядом с ним на фотографиях. Влад делал снимки так, чтобы не было видно лица девушки, чем еще сильнее подогревал интерес публики к своей личной жизни. Как выяснилось, Анна на восемь лет старше избранника, однако эта разница в возрасте вовсе не мешает им быть гармоничной парой. 

Влад Кадони впервые о возлюбленной: «Рядом с ней я безмерно счастлив»
На протяжении шести лет Владу и Анне удавалось сохранять свои отношения в тайне
// Фото: «Фейсбук»

Судя по всему, у мужчины серьезные намерения по отношению к своей избраннице и сейчас он старается сделать все, чтобы его любимая ни в чем не нуждалась. Не так давно стало известно, что ведущий «Дома-2» через год отметит новоселье. Он приобрел таунхаус в десяти километрах от столицы по Варшавскому шоссе. Вполне возможно, что в новый дом мужчина въедет вместе с Анной. Ради улучшения своих жилищных условий Кадони был вынужден оформить ипотеку, так как элитный особняк обошелся ему почти в шесть с половиной миллионов рублей.

Влад Кадони взял в ипотеку роскошный коттедж

Влад Кадони впервые о возлюбленной: «Рядом с ней я безмерно счастлив»
Через год Влад въедет в новое жилье
// Фото: Личный архив


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