Звезды объявили войну Божене Рынске за оскорбления жертв авиакатастрофы

Уже второй день в Сети обсуждается поведение светского обозревателя Божены Рынски. Женщина позволила себе оставить в социальной сети пост, в котором резко высказалась о съемочной группе НТВ, погибшей в трагедии с Ту-154 в минувшее воскресенье. Пользователи Интернета решили, что такой поступок не может остаться безнаказанным. Люди оставляют свои голоса в петиции, где предлагается лишить журналистку российского гражданства. Божену Рынску могут выдворить из страны за слова о жертвах крушения Ту-154
Ксения Собчак и Божена Рынска уже давно утратили дружеские отношения, которые их когда-то связывали. Главный редактор глянцевого издания высказалась о поведении бывшей приятельницы в своей колонке, где назвала поведение женщины весьма странным.
По словам Ксении, Рынска очень любит, что ее посты обсуждают. «Ничто не доставляет ей большего удовольствия, чем выступить в амплуа старухи Шапокляк. Свою задачу она с лихвой выполняет, дивиденды от этого получает. Каждый раз, когда вы пишете в соцсетях «Будь ты проклята!», в нежном сердце Божены расцветает еще одна фиалка», - добавила ведущая.
Подписчики Собчак поддержали ее пост в социальных сетях, высказав свою точку зрения на ситуацию. «Я вообще удивляюсь, как до сих пор эта Божена по земле ходит», «Боженка нуждается в психологической помощи, ее обида сжирает и причём давно. Нервы ни к черту, жизнь тоже не та, о которой она так отчаянно мечтает», «То, что Божена написала, это просто ужас, и «невпопад» это никак нельзя назвать», - писали фолловеры.
Продюсер Максим Фадеев запустил настоящий флэшмоб в «Инстаграме», цель которого – собрать как можно больше подписей в петиции о лишении Божены гражданства. «Я редко реагирую на подобные высказывания, но в этот раз у меня нет никаких слов», - заявил Фадеев, назвав высказывания женщины «чудовищными».
Композитора поддержали Иосиф Пригожин, Наталья Ионова, Наргиз Закирова и многие другие представители российского шоу-бизнеса. В свою очередь, в прокуратуре Москвы проверит слова журналистки на предмет разжигания ненависти, вражды и унижении достоинства человека или группы лиц.
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