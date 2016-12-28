Звезды объявили войну Божене Рынске за оскорбления жертв авиакатастрофы

Представители шоу-бизнеса прокомментировали поступок светского обозревателя. Пару дней назад Божена оставила пост на своей странице в социальной сети, где резко высказалась по поводу жертв трагедии с Ту-154. Российские знаменитости присоединились к голосам о лишении женщины гражданства.

Уже второй день в Сети обсуждается поведение светского обозревателя Божены Рынски. Женщина позволила себе оставить в социальной сети пост, в котором резко высказалась о съемочной группе НТВ, погибшей в трагедии с Ту-154 в минувшее воскресенье. Пользователи Интернета решили, что такой поступок не может остаться безнаказанным. Люди оставляют свои голоса в петиции, где предлагается лишить журналистку российского гражданства. Божену Рынску могут выдворить из страны за слова о жертвах крушения Ту-154

Ксения Собчак и Божена Рынска уже давно утратили дружеские отношения, которые их когда-то связывали. Главный редактор глянцевого издания высказалась о поведении бывшей приятельницы в своей колонке, где назвала поведение женщины весьма странным.

«Божена пишет много такого, за что ее могли бы возненавидеть даже те, кто не умеет читать. Делает она это, видимо, совершенно осознанно. Такая страсть к эпатажу мне вполне понятна, поскольку я и сама отдала ей дань лет этак в двадцать, в период «Блондинки в шоколаде»? – отметила Собчак.

По словам Ксении, Рынска очень любит, что ее посты обсуждают. «Ничто не доставляет ей большего удовольствия, чем выступить в амплуа старухи Шапокляк. Свою задачу она с лихвой выполняет, дивиденды от этого получает. Каждый раз, когда вы пишете в соцсетях «Будь ты проклята!», в нежном сердце Божены расцветает еще одна фиалка», - добавила ведущая.

Подписчики Собчак поддержали ее пост в социальных сетях, высказав свою точку зрения на ситуацию. «Я вообще удивляюсь, как до сих пор эта Божена по земле ходит», «Боженка нуждается в психологической помощи, ее обида сжирает и причём давно. Нервы ни к черту, жизнь тоже не та, о которой она так отчаянно мечтает», «То, что Божена написала, это просто ужас, и «невпопад» это никак нельзя назвать», - писали фолловеры.

Продюсер Максим Фадеев запустил настоящий флэшмоб в «Инстаграме», цель которого – собрать как можно больше подписей в петиции о лишении Божены гражданства. «Я редко реагирую на подобные высказывания, но в этот раз у меня нет никаких слов», - заявил Фадеев, назвав высказывания женщины «чудовищными».

Композитора поддержали Иосиф Пригожин, Наталья Ионова, Наргиз Закирова и многие другие представители российского шоу-бизнеса. В свою очередь, в прокуратуре Москвы проверит слова журналистки на предмет разжигания ненависти, вражды и унижении достоинства человека или группы лиц.

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