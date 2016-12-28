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Данила Козловский не может забыть о съемках «Викинга»

Фильм с участием известного актера - одна из самых ожидаемых картин декабря. Козловский вспоминает, что во время работы над лентой ему пришлось непросто. Тем не менее, он считает проект одним из самых сильных кинематографических опытов.

Данила Козловский не может забыть о съемках «Викинга»
Данила Козловский
// Фото: Комсомольская правда / PhotoXPress.ru

29 декабря поклонники исторических фильмов смогут оценить новинку режиссера Андрея Кравчука «Викинг». Данила Козловский сыграл князя Владимира, ключевую фигуру в истории Руси. По словам актера, ему было непросто перевоплотиться в великого правителя, а во время работы над фильмом его ждали трудности. Трейлер «Викинга» вызвал противоречивую реакцию в Сети

С самого начала съемок картину активно обсуждали в Интернете, а также ждали появления первых кадров с героями. Продюсер проекта Анатолий Максимов отмечал, что кинолента сможет посоревноваться с зарубежными историческими фильмами. «Мы хотели снять интересную картину, живую, практически документальную – но рассказывающую нашу историю. За основу мы взяли «Повесть временных лет». Многим кажется, что Россия начиналась с империи в XVIII веке, а до этого были только былины… Наша лента позволит нырнуть в глубины собственного прошлого», - говорил участник съемочного процесса.

Данила Козловский также признается, что этот проект запомнится ему надолго, так как ранее он никогда не принимал участия в подобных картинах. «Съемки произвели на меня самое сильное впечатление! «Викинг» - один из самых сильных кинематографических опытов в моей жизни. Во всех смыслах – начиная от роли, характера, заканчивая самыми, казалось бы, простыми производственными вопросами. Хотя слово «просто» к этому проекту не имеет никакого отношения. Это один из самых сложных фильмов и в художественном смысле, и в технологическом», - признался актер.

По словам исполнителя роли князя Владимира, всей команде не раз пришлось столкнуться с трудностями. Актер буквально рисковал своей жизнью, когда ему надо было присутствовать в кадре во время урагана, а также играть ряд сцен, превозмогая боль и переутомление. 

«Нас чуть не уносило, но мы продолжали работать, так как понимали: это необходимо снять именно сегодня! Две недели мы работали, когда нас поливали из брандспойтов, и в какой-то момент уже готовы были сдаться… А однажды декорация случайно загорелась – слава богу увидели, успели потушить. Кровь, грязь, пот – масса не самых приятных воспоминаний… Но сейчас оглядываешься назад с благодарностью: это было круто, я счастлив, что пришлось через это пройти», - поделился опытом Козловский.

Общаясь с журналистами из Nakanune.tv, звезда кино подчеркнул, что особое внимание создатели картины уделили костюмам актеров и их гриму. Именно благодаря специалистам из команды «Викинга», Даниле удалось лучше перевоплотиться в древнерусского князя. 


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