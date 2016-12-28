Данила Козловский не может забыть о съемках «Викинга»

29 декабря поклонники исторических фильмов смогут оценить новинку режиссера Андрея Кравчука «Викинг». Данила Козловский сыграл князя Владимира, ключевую фигуру в истории Руси. По словам актера, ему было непросто перевоплотиться в великого правителя, а во время работы над фильмом его ждали трудности. Трейлер «Викинга» вызвал противоречивую реакцию в Сети
С самого начала съемок картину активно обсуждали в Интернете, а также ждали появления первых кадров с героями. Продюсер проекта Анатолий Максимов отмечал, что кинолента сможет посоревноваться с зарубежными историческими фильмами. «Мы хотели снять интересную картину, живую, практически документальную – но рассказывающую нашу историю. За основу мы взяли «Повесть временных лет». Многим кажется, что Россия начиналась с империи в XVIII веке, а до этого были только былины… Наша лента позволит нырнуть в глубины собственного прошлого», - говорил участник съемочного процесса.
Данила Козловский также признается, что этот проект запомнится ему надолго, так как ранее он никогда не принимал участия в подобных картинах. «Съемки произвели на меня самое сильное впечатление! «Викинг» - один из самых сильных кинематографических опытов в моей жизни. Во всех смыслах – начиная от роли, характера, заканчивая самыми, казалось бы, простыми производственными вопросами. Хотя слово «просто» к этому проекту не имеет никакого отношения. Это один из самых сложных фильмов и в художественном смысле, и в технологическом», - признался актер.
По словам исполнителя роли князя Владимира, всей команде не раз пришлось столкнуться с трудностями. Актер буквально рисковал своей жизнью, когда ему надо было присутствовать в кадре во время урагана, а также играть ряд сцен, превозмогая боль и переутомление.
Общаясь с журналистами из Nakanune.tv, звезда кино подчеркнул, что особое внимание создатели картины уделили костюмам актеров и их гриму. Именно благодаря специалистам из команды «Викинга», Даниле удалось лучше перевоплотиться в древнерусского князя.
Жми «Нравится» и получай самые лучшие советы, новости, рецепты и лайфхаки в Фейсбуке!