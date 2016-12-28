Певица Лама Сафонова объявила о страшном диагнозе

Женщине предстоит тяжелая операция. У артистки диагностировали рак. Знаменитость откровенно призналась в том, что ей потребуется помощь, и она не справится без поддержки других людей. Друзья и поклонники Сафоновой молятся о ее здоровье.

Певица Лама Сафонова, которая была специальным гостем 57-го «Евровидения», проходившего в Баку, на днях сделала откровенное признание в социальных сетях. Артистка впервые заговорила о страшной болезни. По словам Сафоновой, все произошло внезапно. Женщина и подумать не могла, что когда-нибудь ей поставят подобный диагноз. Однако она настроена решительно и не намерена опускать руки. Ламе предстоит длительное и дорогостоящее лечение.

«Ребята...У меня рак… Произносить это страшно, больно, тяжело, признаваться – тем более... Когда тебя считают сильной, успешной, цветущей и какие могут быть вопросы. В мою семью пришла беда под Новый год. Никому не нужно объяснять, что это такое. Гарантий нет и времени уже тоже, но могу сказать одно: я намерена бороться. Операция срочная, тяжелая, вырежут несколько органов в Москве. Сложности исхода добавляет моя непереносимость большого спектра лекарств (анестезии, наркоза, антибиотиков и т.д.), которая случилась после нападения на меня в 2012 году и предыдущих бед. Сказать, что я сейчас чувствую – это не сказать ничего. Одной мне не справиться», – поделилась Сафонова.

Знаменитость также сообщила, что 9 января ее ожидает госпитализация. До этой даты Лама будет на связи, а затем ее страницами в соцсетях скорее всего займется администратор. «Восстановление будет мучительным. Наверное, иногда лучше вовремя решиться озвучить беду и иметь шанс на жизнь, чем обрести посмертно рейтинговые эфиры...» – сообщила Сафонова.

Напомним, что в 2012 году на артистку было совершено нападение в центре Москвы. Сафонова возвращалась домой после переговоров с организаторами концертов. Когда звезда вышла из своего джипа, на нее напали неизвестные и нанесли серию ударов в область спины и ног. Злоумышленники забрали у Ламы сумку с личными вещами, ущерб от их действий был оценен в 300 000 рублей. Кроме того, певица получила сотрясение мозга, ушибы и гематомы, после произошедшего она также потеряла голос.

Первый альбом Сафоновой вышел в 2004 году. Тогда же артистку признали «Открытием года» и вручили международную премию как участнику самого уникального музыкального проекта. Одна из характерных особенностей Ламы – это выступления с огромными веерами. В 2012 году имя Сафоновой прогремело в зарубежных таблоидах – певица заявила о романе с актером Винни Джонсом. Позднее знаменитость дала интервью, в котором объявила о расставании со звездой фильма «Карты, деньги, два ствола».

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