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Сергею Жорину угрожают расправой из-за женщины

Адвокат вызвал гнев влиятельного бандита. Некий криминальный авторитет, который является поклонником избранницы Сергея Натальи, хочет его убить. Жорин собирается бороться с тайным врагом всеми доступными ему способами.

Сергею Жорину угрожают расправой из-за женщины
Сергей Жорин и Наталья Рагозина
// Фото: «Инстаграм»

Звездный адвокат Сергей Жорин не раз сталкивался с угрозами в свой адрес. Недавно Никита Джигурда обещал избить юриста, так как считал, что тот настроил Марию Анисину против него. Теперь у Жорина возникли проблемы посерьезнее. Сергей рассказал, что его грозятся убить.

В одной из видеотрансляций социальной сети Periscope адвокат объяснил, что некий криминальный авторитет недоволен его отношениями с женщиной по имени Наталья Рогозина. Фамилию этого человека Жорин пока не называет. Представитель закона пообещал использовать все доступные ему методы, чтобы остановить недоброжелателя. Видео с участием Сергея и Натальи было доступно в Сети около суток, но потом пропало. 

«Это ее поклонник. Сначала звонили его люди, потом он лично связался со мной и сказал: «Ты купил билет на войну», - поделился со «СтарХитом» Сергей.

Адвокат объяснил, что часто сталкивается с подобным поведением со стороны преступников. Ему не раз поступали угрозы от представителей криминальных кругов, но никогда это не касалось его личной жизни. По словам Сергея, теперь все эти люди уже отбывают свои тюремные сроки. На некоторые угрозы Жорин не обращал внимания, но в этот раз он видит, что его противник настроен решительно.

«Я понимаю, что он в состоянии их исполнить. Тем более, у него еще есть люди, которые могут помочь реализовать задуманное», - рассказал Жорин.

По словам юриста, он принял вызов криминального авторитета. Мужчина пообещал, что на любое действие преступника он будет отвечать мерами, которые предусмотрены законом.

Несмотря на происходящее вокруг их пары, Сергей и Наталья продолжают выкладывать в социальные сети совместные фотографии. В данный момент влюбленные отдыхают в Италии и наслаждаются красивыми видами средиземноморской страны. Под одним из снимков Жорин оставил хэштег #назловрагам. В кадре Рогозина нежно целует юриста. Поклонники отметили, что адвокат буквально светится от счастья. «Наконец-то с настоящей женщиной», «Она очень неглупая и привлекательная, я искренне желаю вам счастья в новом году», - писали в комментариях пользователи соцсети. 


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