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Рианна объявила игнор Дженифер Лопес

Рианна вычеркнула из своей жизни бывшую подругу Дженнифер Лопес. Певица обижена на коллегу по цеху за то, что та увела ее бывшего возлюбленного, с которым она была намерена помириться.

Рианна объявила игнор Дженифер Лопес


После того как рэпер Дрейк и красавица Лопес были неоднократно замечены вместе, СМИ начали распространять идею о том, что между ними роман, а непросто рабочие отношения. Дело в том, что оба артиста вместе работают над совместным треком. Однако, опубликованные фото в Сети, наполненные нежностью и счастьем свидетельствуют о зарождении новой пары.
Именно по этой причине Рианна удалила из списка друзей противницу, несмотря на то, что с рэпером они были уже не в отношениях.


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