Рианна объявила игнор Дженифер Лопес

После того как рэпер Дрейк и красавица Лопес были неоднократно замечены вместе, СМИ начали распространять идею о том, что между ними роман, а непросто рабочие отношения. Дело в том, что оба артиста вместе работают над совместным треком. Однако, опубликованные фото в Сети, наполненные нежностью и счастьем свидетельствуют о зарождении новой пары.Именно по этой причине Рианна удалила из списка друзей противницу, несмотря на то, что с рэпером они были уже не в отношениях.

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