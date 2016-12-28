В Венесуэле запретили показ фильма о боксере Эдвине Валеро

Документальный фильм El Inca был запрещен к показу в кинотеатрах согласно постановлению суда в Венесуэле. Сюжет картины основан на трагической истории о жизни Эдвина Валеро, который являлся экс-чемпиона мира в двух весовых категориях.
Венесуэльский боксёр-профессионал считался в то время потенциальной суперзвездой, за него вели охоту промоутерские компании Teiken и Top Rank. Одним из самых ожидаемых был возможный бой Валеро с Мэнни Пакьяо, которому так и не суждено было состояться. Экс-чемпион лишил жизни свою супругу, а после, не дожидаясь решения суда, повесился в камере.
Премьера документального фильма El Inca была запланирована на 25 ноября, однако судья Мата Гарсия вынес решение о приостановке показа киноленты, данному вердикту послужила апелляция родственников боксера, которые посчитали, что картина нарушает личную жизнь Валеро, а также затрагивает его честь.
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