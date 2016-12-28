Обнародованы последние слова пилотов Ту-154

Эксперты приступили к расшифровке бортовых самописцев разбившегося самолета. Предположительно, в воздушном судне не сработали закрылки. Однако это пока остается одной из версий произошедшего – полная картина будет восстановлена после появления всех данных «черных ящиков».

В воскресенье всю страну потрясла страшная новость – в небе над Черным морем разбился самолет. Воздушное судно следовало из Адлера на авиабазу Хмеймим в Сирии. На борту находились музыканты хора имени Александрова, съемочные бригады телекомпаний, а также общественные деятели. До сих пор идет поиск обломков рухнувшего в воду самолета. Для того, чтобы восстановить полную картину перед крушением, экспертам необходимо расшифровать данные с бортовых самописцев. На данный момент появился один из фрагментов диалога пилотов.

«Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: «Закрылки, с*ка!» А затем звучит крик: «Командир, падаем!» - рассказал источник, близкий к следствию.

Однако это пока остается одной из версий причин трагедии. Окончательный итог может быть подведен лишь после того, как будут расшифрованы все данные «черных ящиков».

26 декабря был объявлен днем траура. В программе «Пусть говорят» собирались близкие и родные тех, кто погиб в авиакатастрофе. Гости в студии пытались предположить, что могло случиться с самолетом. Телеведущий Леонид Якубович высказал свою точку зрения. «Случается что-то непоправимое, мгновенное, на что не успели отреагировать. Причем, как сообщалось, борт ушел не плоско, а носом вниз. Стало быть, два варианта: либо внешнее воздействие, либо то, что произошло внутри. На сегодняшний день версия теракта отвергается. Значит, это может быть орнитологическая опасность, попадание птицы в двигатели, либо несинхронно сработала механизация. В этом случае возможен переворот борта на бок, при любой опытности пилота среагировать практически невозможно», – рассказывал мужчина.

Родные жертв авиакатастрофы Ту-154 в программе «Пусть говорят»

Вице-президент Федерации любителей авиации, заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский пояснил, что в случае проблем с закрылками, самолет может стать неуправляемым.

«Получается, у одного крыла подъемная сила большая, а у второго маленькая, естественно, самолет будет переворачивать, — отметил он в разговоре с журналистами издания Life. — Если закрылки не убираются или убираются неравномерно, тогда возникают очень мощные кренящие моменты и управлять самолетом очень тяжело».

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