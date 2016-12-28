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Обнародованы последние слова пилотов Ту-154

Эксперты приступили к расшифровке бортовых самописцев разбившегося самолета. Предположительно, в воздушном судне не сработали закрылки. Однако это пока остается одной из версий произошедшего – полная картина будет восстановлена после появления всех данных «черных ящиков».

Обнародованы последние слова пилотов Ту-154
На протяжении пары дней появлялись противоречивые версии случившегося
// Фото: Pixabay.com

В воскресенье всю страну потрясла страшная новость – в небе над Черным морем разбился самолет. Воздушное судно следовало из Адлера на авиабазу Хмеймим в Сирии. На борту находились музыканты хора имени Александрова, съемочные бригады телекомпаний, а также общественные деятели. До сих пор идет поиск обломков рухнувшего в воду самолета. Для того, чтобы восстановить полную картину перед крушением, экспертам необходимо расшифровать данные с бортовых самописцев. На данный момент появился один из фрагментов диалога пилотов.

«Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: «Закрылки, с*ка!» А затем звучит крик: «Командир, падаем!» - рассказал источник, близкий к следствию.

Обнародованы последние слова пилотов Ту-154
Последняя фотография рокового Ту-154
// Фото: Facebook звукооператора НТВ Евгения Толстова

Однако это пока остается одной из версий причин трагедии. Окончательный итог может быть подведен лишь после того, как будут расшифрованы все данные «черных ящиков».

26 декабря был объявлен днем траура. В программе «Пусть говорят» собирались близкие и родные тех, кто погиб в авиакатастрофе. Гости в студии пытались предположить, что могло случиться с самолетом. Телеведущий Леонид Якубович высказал свою точку зрения. «Случается что-то непоправимое, мгновенное, на что не успели отреагировать. Причем, как сообщалось, борт ушел не плоско, а носом вниз. Стало быть, два варианта: либо внешнее воздействие, либо то, что произошло внутри. На сегодняшний день версия теракта отвергается. Значит, это может быть орнитологическая опасность, попадание птицы в двигатели, либо несинхронно сработала механизация. В этом случае возможен переворот борта на бок, при любой опытности пилота среагировать практически невозможно», – рассказывал мужчина.

Родные жертв авиакатастрофы Ту-154 в программе «Пусть говорят»

Вице-президент Федерации любителей авиации, заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский пояснил, что в случае проблем с закрылками, самолет может стать неуправляемым.

«Получается, у одного крыла подъемная сила большая, а у второго маленькая, естественно, самолет будет переворачивать, — отметил он в разговоре с журналистами издания Life. — Если закрылки не убираются или убираются неравномерно, тогда возникают очень мощные кренящие моменты и управлять самолетом очень тяжело».


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