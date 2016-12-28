Тайны «Трех королев»: редкие фото, отношения актеров и признания режиссера

26 декабря на Первом канале показали первую серию захватывающего многосерийного фильма, сценаристом и режиссером которого выступила Каринэ Фолиянц. «СтарХит» выяснил, что осталось за кадром популярного телевизионного проекта.

В конце декабря на Первом канале начали показ восьмисерийной мелодрамы с элементами детектива «Три королевы». Ее режиссером стала Каринэ Фолиянц, обладательница премии ТЭФИ за сценарий «Серафимы прекрасной». В работе над сериалом также приняли участие как представители старшего поколения актеров, так и молодые начинающие артисты. В телепроекте были заняты Елена Ксенофонтова, Николай Добрынин, Денис Васильев, Александра Власова и Станислав Бондаренко.

Сериал был одобрительно принят аудиторией. По мнению Фолиянц, картина получилась не только лирической, но и остросюжетной. Смотря новый многосерийный фильм Первого канала, можно и посмеяться, и пустить слезу, а захватывающий сюжет постоянно держит зрителя в напряжении.

«Три королевы» – это психологический детектив. История пути сына к отцу. В картине кипят страсти, стремительно развивается действие, но прежде всего она, конечно же, про любовь. И хотя в фильме есть грустные моменты, картина очень позитивная по настроению», – рассказала Каринэ Фолиянц, сценарист и режиссер сериала.

По сюжету картины успешный бизнесмен Михаил Погодин собирается запустить новый сорт вина под названием «Три королевы», однако его планам не суждено было осуществиться. Мужчину убивают, но со стороны все выглядит так, будто он решил добровольно уйти из жизни. Чтобы отвести любые подозрения, загадочный злоумышленник оставляет предсмертную записку Погодина. В том, что произошло, пытается разобраться сын Михаила Виктор. Молодой человек приезжает в Черногорск, чтобы проститься с родителем, а также найти виновных в его гибели и сохранить дело отца.

Образ Виктора воплотил на экране Денис Васильев, ранее работавший с Каринэ Фолиянц над многосерийным фильмом «Единственный мой грех». Режиссер называет его героя Гамлетом. «Вся история раскручивается вокруг отношений Виктора с его погибшим отцом», – говорит женщина.

Мать главного героя Эллу Погодину сыграла заслуженная артистка России Елена Ксенофонтова, снимавшаяся в сериалах «Хорошие руки», «До свидания, мальчики» и «Отель Элеон».

«Замечательная роль у Елены Ксенофонтовой, яркая женская история, ее героиня выбирает между материнским долгом и любовью», – делилась режиссер.

В роли молодого любовника Эллы Погодиной – сердцеед Станислав Бондаренко, запомнившийся зрителям по ролям в таких сериалах, как «Талисман любви», «Провинциалка» и «Капкан». Кстати, покоритель женских сердец известен не только благодаря участию в телепроектах. Бондаренко также можно увидеть на сцене столичного Театра Моссовета. Однако к большому сожалению поклонниц артиста, его сердце занято. Судя по всему, Станислав встречается с моделью Аурикой Алехиной: пару регулярно видят вместе на мероприятиях, а сами влюбленные часто выкладывают совместные фотографии в социальных сетях.

Идеальным фоном для истории о таинственной гибели винодела стали роскошные пейзажи древнего города Феодосии. К слову, именно в этом месте проводится винный фестиваль, привлекающий множество туристов со всей страны и не только. Несмотря на нешуточные страсти, кипевшие по сюжету картины, на съемочной площадке царила семейная атмосфера. Актеры, занятые в сериале, успели подружиться между собой и не хотели завершать работу над телепроектом. «Хотим обратно!» – писал Денис Васильев в одной из своих социальных сетей.

Чтобы досконально разобраться в процессе изготовления спиртных напитков, команда сериала посещала местные предприятия по их производству. Члены съемочной группы хотели вникнуть во все тонкости изготовления вина. Интересно, что «Три королевы» стали для режиссера восьмым проектом, работа над которым велась на юго-восточном побережье Крыма.

«В каждом своем фильме я пытаюсь разобраться подробно в профессиях моих героев. В «Серафиме это была конная ферма, в фильме «Единственный мой грех» — рыболовецкое хозяйство. После картины «Три королевы» я теперь знаю все про технологию производства вина», — говорила Каринэ Фолиянц.

В тексте использовались материалы «Первого канала» и «Вокруг ТВ».

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