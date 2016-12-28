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Актриса «Звездных войн» скоропостижно скончалась

Кэрри Фишер было всего 60 лет. Голливудская звезда ушла из жизни после тяжелого сердечного приступа, который произошел на борту самолета 23 декабря. Из аэропорта актриса была доставлена в больницу, где и провела свои последние дни.

Актриса «Звездных войн» скоропостижно скончалась
Кэрри Фишер в роли принцессы Леи
// Фото: Соцсети

Голливудская звезда Кэрри Фишер ушла из жизни на 61-м году жизни. По сообщениям зарубежной прессы, исполнительница роли принцессы Леи в легендарной саге «Звездные войны» скончалась после тяжелого сердечного приступа. Несколько дней назад она летела из Лондона в Лос-Анджелес. Трансатлантический перелет сказался на здоровье актрисы – ей стало плохо на борту воздушного судна за 15 минут до приземления. Экстренную помощь ей смог оказать медицинский работник, который по счастливой случайности оказался рядом. Женщина была без сознания, когда пассажиры приземлились в США. Сразу с трапа самолета голливудскую звезду отправили в больницу.

В медицинском учреждении Кэрри Фишер провела пять дней. В католическое Рождество мама голливудской звезды, актриса Дебби Рейнолдс, сообщила всем поклонникам о том, что состояние ее дочери стабильное. Об этом она рассказала в микроблоге.   

«Состояние Кэрри стабильно, если что-то изменится, мы об этом сообщим», - написала родительница Фишер. Рейнолдс также поблагодарила друзей и поклонников ее известной дочери за слова поддержки.

В прошлом году актриса принимала участие в съемках седьмого эпизода легендарной киносаги. 

Актриса «Звездных войн» скоропостижно скончалась
Роль в «Звездных войнах» принесла актрисе всемирную популярность
// Фото: Соцсети

Кэрри Фишер появилась на свет в творческой семье. Ее мама Дебби Рейнолдс – известная актриса, а папа Эдди Фишер – певец. Будучи ребенком, она решила последовать примеру родителей и посвятить себя сцене. Ее дебют состоялся в 1973 году, когда она сыграла роль в мюзикле «Ирэн», где появилась вместе с матерью.

Несмотря на то, что Кэрри посвятила себя той же профессии, что и мама, отношения с родительницей у нее были натянутыми. Фишер посвятила автобиографический роман своей ситуации в семье. В 1991 году известный режиссер Майк Николс снял фильм «Открытки с края бездны», где в главной роли сыграла известная голливудская актриса Мэрил Стрип.  


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