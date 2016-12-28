Ксения Собчак гордится пышным бюстом

До появления маленького сына телеведущую и главного редактора модного глянцевого журнала Ксению Собчак постоянно обвиняли в том, что она не любит детей, а также часто придирались к отсутствию у знаменитости округлости форм. Однако теперь рождение наследника вмиг исключило все недовольства хейтеров – Ксения отдает всю себя малышу, а также может похвастаться пышным бюстом.
Ксения Собчак тает от любви к своему первенцу
Поклонники оценили преображение Ксении Собчак и в который раз отметили, что она невероятно похорошела после того, как стала мамой. Они порадовались, что знаменитость приходит в форму, несмотря на то, что и во время беременности она держала свой вес под контролем – вела активный образ жизни и занималась йогой с разрешения тренера.
«Ксюша так приятно за Вами наблюдать! Расцвели прям!», «Ксения просто прелесть! Открытая, умная, прямая, самокритичная, на позитиве!», «Никогда не забуду этот прекрасный период, когда есть, что показать», «Красотка! А фигурка, просто куколка! От вас сияет добротой и любовью, очень милая и женственная», - написали фолловеры знаменитости.
С момента появления сына Ксении Собчак и Максима Виторгана прошло почти полтора месяца, но звездные родители до сих пор стараются как можно меньше говорить о малыше. В отличие от многочисленных мамочек, которые готовы делиться даже самыми незначительными событиями из жизни своих чад, телеведущая и актер скрывают все, что касается их наследника. До сих пор поклонникам не известно имя, которое Ксения и Максим выбрали для сына. Буквально пару раз журналистка демонстрировала своим подписчикам мужа на прогулке с ребенком. Эти кадры вызывали небывалый восторг среди фанатов звездной пары. Однако саму Собчак нервирует повышенный интерес незнакомых ей людей к жизни ребенка.
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