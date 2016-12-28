Ксения Собчак гордится пышным бюстом

Телеведущая и главный редактор глянцевого журнала рада преображениям фигуры. Ксения Собчак рада тому, что после родов она стала еще женственнее. Поклонники рады тому, как изменилась знаменитость после появления на свет ее первенца.

До появления маленького сына телеведущую и главного редактора модного глянцевого журнала Ксению Собчак постоянно обвиняли в том, что она не любит детей, а также часто придирались к отсутствию у знаменитости округлости форм. Однако теперь рождение наследника вмиг исключило все недовольства хейтеров – Ксения отдает всю себя малышу, а также может похвастаться пышным бюстом.

Ксения Собчак тает от любви к своему первенцу

«Как же приятно наслаждаться такими простыми и забытыми радостями как: 1) Иметь талию 2) Спать на животе 3) Примерить новую для себя модель платьев с «глубоким декольте» ибо теперь, хоть это и ненадолго, «есть что показать», - с присущим чувством юмора написала теледива.

Поклонники оценили преображение Ксении Собчак и в который раз отметили, что она невероятно похорошела после того, как стала мамой. Они порадовались, что знаменитость приходит в форму, несмотря на то, что и во время беременности она держала свой вес под контролем – вела активный образ жизни и занималась йогой с разрешения тренера.

«Ксюша так приятно за Вами наблюдать! Расцвели прям!», «Ксения просто прелесть! Открытая, умная, прямая, самокритичная, на позитиве!», «Никогда не забуду этот прекрасный период, когда есть, что показать», «Красотка! А фигурка, просто куколка! От вас сияет добротой и любовью, очень милая и женственная», - написали фолловеры знаменитости.

С момента появления сына Ксении Собчак и Максима Виторгана прошло почти полтора месяца, но звездные родители до сих пор стараются как можно меньше говорить о малыше. В отличие от многочисленных мамочек, которые готовы делиться даже самыми незначительными событиями из жизни своих чад, телеведущая и актер скрывают все, что касается их наследника. До сих пор поклонникам не известно имя, которое Ксения и Максим выбрали для сына. Буквально пару раз журналистка демонстрировала своим подписчикам мужа на прогулке с ребенком. Эти кадры вызывали небывалый восторг среди фанатов звездной пары. Однако саму Собчак нервирует повышенный интерес незнакомых ей людей к жизни ребенка.

«Неужели вы думаете, что мне было бы тяжело заполнить ленту вот такими вот фоточками с прогулок, мимишными фотографиями малыша, мужа и прочих домашних сладостей, как это делает огромное большинство родивших звезд в поисках «улучшения имиджа»? Я не стремлюсь вам нравиться, поэтому в своем блоге о моде и стиле жизни я делюсь только тем, чем считаю нужным», - дала отпор недоброжелателям Ксения.

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