Наталия Гулькина: «Без кота и жизнь не та»

Артистка пригласила «СтарХит» в гости и нарядила елку с любимыми питомцами. Наталия Гулькина поделилась историей появления в ее семье пушистых животных и рассказала, что они для нее значат.

Питомцы Наталии Гулькиной стали настоящими звездами «Инстаграма». Певица регулярно делится фотографиями любимцев с подписчиками. Их у нее три: велюровые шотландцы Шанель и Бакс и роскошный британец окраса шиншилла по кличке Габриэль. Наталия пригласила «СтарХит» в свой загородный дом, где поставила елку в этом году. Усатых любимцев тоже принарядили.

«С детства мечтала иметь котов, − рассказала «СтарХиту» Наталия. – Ребенком тащила с улицы всех. Правда, бабушка, с которой я тогда жила, всегда возвращала зверушек обратно. Думала: «Вырасту и заведу». Но потом начались гастроли, родился сын. Правда, у мамы жил белый кот с разными глазами. Его подарил композитор Олег Молчанов, который написал для меня много хитов. Котейку все обожали, а я впоследствии завела себе тоже белого!»

Два года назад Гулькина готовилась к юбилею и шила у модельера Андрея Пономарева целую серию праздничных костюмов. День рождения у Наталии зимой – 20 февраля.

«Ездила на примерки бесчисленное количество раз, − вспоминает певица. – У Андрея жила кошечка шотландской породы, которая вскоре родила четырех котят, но только двое, брат с сестренкой, остались живы. Их назвали Бакс и Шанель. Однажды приехала с дочкой. Яна увидела потомство и сказала: «Вот бы нам таких!» Андрей это услышал. Прошло месяца полтора. Как-то спрашиваю: «Ну что, хозяев нашел?» «Да. Это прекрасная женщина, очень любит животных. Наталия Гулькина зовут». Дочь стала уговаривать: «Мама, я сама буду за ними ухаживать!» Не знаю, что меня подкупило, но уже дома поняла, что кошек обожаю. Бакс и Шанелька быстро прижились. Не зря говорят, что без кота и жизнь не та. Столько уюта и тепла от них».

Год назад компанию пополнил Габи. Гулькина случайно наткнулась на страницу питерского питомника британских кошек в «Инстаграме».

«Заводчица интересовалась, какой породы мои детки, и настоятельно предлагала присмотреться к британцам, − делится звезда. − У нее жил белый кот с зелеными глазами. Я сначала подумала, что это фотошоп. Но она сказала, что бывают еще и с голубыми, сейчас как раз такой есть. Предложила приехать посмотреть. У меня как раз были запланированы гастроли в Северной столице. Директору сказала, что после концерта мне нужно в гости. Организовали машину, я уехала. На следующий день прямо на вокзал мне подвезли малыша уже со всеми справками. Коллектив был в шоке − у меня появился третий ребенок. В поезде Габи вел себя на редкость спокойно».

А вот дома Шанель и Бакс не сразу приняли третьего друга. «Они на него смотрели с долей презрения, мол, приперся какой-то белобрысый, − продолжает Наталия. – А Габик, рубаха-парень, шел, куда ему надо. Шанель тогда еще не стерилизовали, он начал к ней приставать. Она обиделась и три дня не ела и не пила. Через неделю все адаптировались. Теперь носятся вместе, «охотятся» на голубей через окно. Вот говорят, что трое – много. Будет запах и грязь. Но у нас не так. Главное – следить и убирать. Кстати, мишуру стала прятать. Баксик любит поесть серебряный дождь, а Шанелька – погрызть фонарики. Последний ярус елки теперь украшаю пластиковыми игрушками, потому что через день низ – голый. Коты сбивают лапами шары и катают по всему дому».

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