Новогодние ролики, которые заставят поверить в сказку. Часть 1

«СтарХит» собрал лучшие праздничные видео со всего мира. Каждый год компании и рекламные агентства усиленно работают над тем, чтобы передать волшебное настроение и заставить поверить в то, что самые смелые желания могут сбыться.

Предпраздничный побег (Mercedes-Benz)

Приключения гуся, которого хотели приготовить к праздничному столу. Недовольная птица решает украсть ключи от машины и уехать подальше от места преступления. Зрители высоко оценили трогательную новогоднюю версию «Побега из Шоушенка».

Чудо-снеговик (Cineplex)

Что будет, если снеговик, которого был слеплен одним морозным днем, вдруг оживет и начнет поражать окружающих сверхспособностями? Но с приходом весны лучшему другу героев ролика приходится несладко, и семья решает продлить ему жизнь, поместив в холодильник. А с наступлением зимы он снова начинает дышать полной грудью и радовать всех душевными показами трогательных картин.

Франкенштейн (Apple)

Новый год – время, когда нужно объединяться и прощать все обиды. Даже Франкенштейн мечтает провести праздник вместе с другими людьми, но поначалу те не принимают его. Однако благодаря маленькой девочке, разглядевшей в монстре хорошего человека, ситуация коренным образом меняется. Общество наконец-то принимает Франкенштейна, искренне тронутого теплым приемом.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОДАРОК (COCA-COLA)

Шесть реальных историй людей, кому подарили действительно неожиданные подарки на Новый год. Так, девушка получает предложение руки и сердца, молодой человек знакомится с отцом, бывший военный встречает сослуживца, а женщина узнает о том, что скоро станет бабушкой. Разумеется, в каждом из этих случаев «засветилась» бутылка сладкого напитка с различными надписями.

Миссис Санта-Клаус (M&S)

Кто сказал, что Санта-Клаус обязательно должен быть мужчиной? Иногда подарки детям дарит его элегантная жена, которая передвигается на сверхскоростном вертолете и носит модный красный плащ. Миссис Клаус не чужды человеческие слабости, так, например, она может позволить себе отведать чужие десерты. А еще она искренне любит делать другим приятные сюрпризы.

Зимнее путешествие с Эдрианом Броуди (H&M)

Звезда фильма «Пианист» и обладатель «Оскара» Эдриан Броуди сыграл главную роль в короткометражном фильме режиссера Уэса Андерсона, снявшего «Отель «Гранд Будапешт» и «Королевство полной луны». Знаменитый артист предстал в образе кондуктора поезда, пассажиры которого едут на каникулы домой и с нетерпением ждут встречи с родными и близкими.

Перемирие во время войны (Sainsbury)

Встреча Нового года – это особенное время, когда можно и нужно мириться. Именно так решили поступить солдаты двух враждующих армий, сложившие оружие ради того, чтобы поделиться праздничными историями. Ролик основан на реальных событиях: в 1914 году британские и немецкие солдаты временно прекратили боевые действия в связи с наступлением католического Рождества. Реклама, быстро ставшая вирусной, представляет из себя вольную интерпретацию реальных исторических фактов.

Искусство рождества (M&S)

Стильное короткое видео должно прийтись по вкусу поклонникам современного искусства и глянцевых журналов. В нем коротко изложены все непременные составляющие встречи Нового года – долгая подготовка, удивление от неожиданных подарков, вкусные блюда, праздничные наряды и, конечно же, специальные выпуски телепрограмм.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ (COCA-COLA)

Лицом недавнего новогоднего ролика Coca-Cola стал певец Дима Билан, исполнивший композицию «Праздник к нам приходит». В работе над роликом также принял участие северный олень Рудольф, в короткие сроки ставший любимцем всей съемочной команды. К слову, ранее знаменитый праздничный хит, в оригинале называющийся «Holidays are coming», исполняли Марк Тишман и Корнелия Манго, Иван Дорн, Андрей Гризли и Елка.

Рождество на столичных улицах (Правительство Москвы)

В Новый год могут случаться чудеса, но только если в них действительно верить. В этом красочном ролике сыграли Катерина Шпица и Александр Петров. По сюжету видео молодой человек дарит своей девушке роскошный подарок. Он погружает избранницу в настоящую волшебную сказку, в которой девушка играет главную роль. Пользователи соцсетей одобрительно приняли этот ролик и нашли, что он ничем не уступает зарубежным аналогам.

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