Олег Винник прояснил слухи о свадьбе с Катей Жужей

На днях ведущая «Дома-2» рассталась со своим молодым человеком. Катя Жужа заявила, что больше не намерена поддерживать отношения с Олегом Винником. Недавно мужчина высказался по поводу его предполагаемой помолвки и венчания с избранницей.

Катя Жужа и Олег Винник то сходятся, то расстаются. Но недавняя размолвка пары, по-видимому, очень серьезная. Молодые люди решили расстаться, об этом объявила сама ведущая новостей «Дома-2». Жужа дала понять, что окончательно разошлась со своим избранником и больше не намерена к нему возвращаться.

«Хочу сказать, что с сегодняшнего дня меня с Олегом ничего не связывает! Этого человека нет и не будет никогда в моей жизни! Никогда», – делилась Катя в своем микроблоге.

Новость о расставании пары в короткие сроки стала одной из самых обсуждаемых в Сети. Многие фолловеры Жужы помнили фотографию кольца, которую она выкладывала ранее, а также снимок, сделанный за рубежом, предположительно на Сейшельских островах. Подписчики ведущей полагали, что она узаконила свои отношения с возлюбленным. «А как же венчание? Неужели нельзя было найти компромисс?» – такой вопрос Олегу задала одна из подписчиц.

«Мы не были женаты и уж тем более венчаны…» – ответил мужчина.

Напомним, что ранее Жужа и Винник расставались в октябре этого года. «Вопрос с Катей закрыт. Мы вообще с разных орбит. Я приземлился в Питере и прошу вас более не задавать мне вопросов насчет моей личной жизни. Всем мир», – писал тогда мужчина. Однако спустя какое-то время стало известно о воссоединении пары. Тогда Катя и Олег провели вместе выходные в Санкт-Петербурге.

Не так давно в Сети появилась вторая часть документального фильма, посвященного страшной авиакатастрофе над Синаем, унесшей жизни супруги Винника и их общих детей. В картине режиссера Павла Мошкина, работа над которой шла в начале 2016 года, Олег откровенно рассказал о том, что все еще испытывает чувства к погибшей избраннице. «В моем понимании ты женишься один раз и на всю жизнь. А сейчас их нет, менять на кого-то другого не хочется. Я любил ее и люблю до сих пор», – говорил мужчина.

Олег Винник о погибшей в авиакатастрофе жене: «Я люблю ее до сих пор»

Напомним, что катастрофа, жертвой которой стала семья Олега Винника, произошла в октябре прошлого года. Тогда авиалайнер А321, на борту которого находилось 224 человека, взорвался в небе над Синайским полуостровом.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164439-news.html