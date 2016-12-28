Все не как у людей: Глюк’oZa, Сябитова и Казанова о кошмарах в новогоднюю ночь

За последние десять лет певица лишь однажды встречала Новый год дома, а не на работеНаташа Ионова редко бывает 31 декабря дома – чаще всего выступает на корпоративах. «Но встреча Нового, 2014 года стала исключением, – рассказывает она «СтарХиту». – Я так радовалась, что мне удастся отметить праздник с мужем Сашей и дочками…» Правда, Наталья не подозревала, что двухлетняя Вера едва не испортит долгожданное торжество.В тот вечер не упустила шанс и полностью окунулась в атмосферу домашнего праздника, – продолжает певица Глюк’oZa. – Стол накрывали помощницы по хозяйству, но я тоже приложила руку к готовке – резала салаты, украшала торт, краем глаза наблюдая, как муж Саша со старшей дочкой Лидой наряжают елку… За всей этой суетой я не заметила, что на часах уже 23:30. Крикнула близким – мол, через минуту садимся за стол, я сейчас вернусь! И побежала в погреб за бутылочкой игристого. Минут пять выбирала шампанское, а на выходе меня ждал сюрприз – дверь не открывалась. Я ее подергала, а потом меня озарило – это Вера, которая весь вечер ходила за мной хвостом, навела порядок – захлопнула и повернула ключ. Я стала кричать, звать мужа, но это было бесполезно – погреб слишком далеко от гостиной. Мне не оставалось ничего, кроме как ждать. А часы показывали, что до Нового года всего 15 минут… К счастью, за 5 минут до 00:00 запыхавшийся муж меня нашел, и мы все-таки успели чокнуться бокалами под бой курантов. Посмеялись, конечно, от души – каждый Новый год вспоминаем эту историю».За столом у Макарских всегда собирается много друзейАттракцион невиданной щедрости устроил певец и актер Антон Макарский в новогоднюю ночь на 2015 год. «Мы отмечали праздник в Израиле, – говорит «СтарХиту» супруга Антона Виктория. – За столом собралось много друзей разных национальностей – украинцы, белорусы, евреи, русские… Бокалы за Новый год мы поднимали четырежды – после поздравительной речи каждого президента. Антон разгорячился и предложил пойти искупаться. Мы стали его отговаривать – какое море, воздух плюс 15°C, а температура воды и вовсе 12! Но его было не остановить… А чтобы не замерзнуть, мужики взяли с собой кастрюлю с голубцами вместо грелки. Пришли мы на пляж, и мужчины давай нырять… Выбегают из воды, берут кастрюлю в руки и греются. Мы с девочками смеялись до слез. Пошли обратно, а Антон говорит, что тяжело нести голубцы, и мы решили раздать их прохожим. На следующее утро соседка, услышав о наших приключениях, рассказала, что так Новый год отмечают в Таиланде – только вместо голубцов раздают пирожки».После случая с виноградом Роза с опаской относится к новогодним традициямЧетыре года назад товарищ порекомендовал главной телесвахе новый способ загадывания желаний. «Вася сказал, что ты, мол, по старинке бумагу жжешь и ешь? Прогрессивные люди давно по-другому делают – берут 12 виноградин и посылают мечты в космос, – рассказывает Роза «СтарХиту». – Я так и поступила. Ровно под бой курантов подняла фужер шампанского, сделала глоток и стала есть виноград. Но что-то пошло не так, и я подавилась – стала кашлять и задыхаться. Благо была дома не одна – с сыном Денисом и дочкой Ксюшей. Они перепугались, конечно, начали мать по спине бить, хлебную корочку мне совать, но ничего не помогало, а я между тем уже была красная как рак… Спасибо, на Ксюшу снизошло озарение – она поставила меня в позу Пегаса, обхватила сзади за талию и как следует дернула. Тут-то виноградная косточка и вышла… Сразу после этого я позвонила Василию и высказала все, что о нем думаю, – в основном матом».Алена едва не лишилась жилья из-за собакиСамая сказочная ночь в году закончилась для певицы пожаром, виной которому стала ее питомица, мальтийская болонка по кличке Демимур. «Это случилось два года назад, – говорит Апина «СтарХиту». – Мы встречали Новый год в нашем загородном доме, по-семейному – с дочкой Ксюшей, мужем Сашей. Накрыли на стол, зажгли свечи… После боя курантов пошли во двор, чтобы взорвать фейерверки. Нас не было около 15 минут, но Демимур этого хватило, чтобы перевернуть свечи на диван, от чего он, естественно, загорелся. Возвращаемся – в комнате дым, собака скулит, забившись в угол, диван горит… Вместе с мужем быстро побежали в ванную, набрали в таз и ведро воды и стали тушить пожар. К счастью, огонь не успел перекинуться на шторы и ковер, иначе бы без пожарных дело не обошлось. Вода, кстати, попала не только на диван, но и на праздничный стол, так что утром 1 января позавтракать оливье и салатом с крабовыми палочками мы не смогли – пришлось заново жарить курицу и печь печенье. С тех пор я свечи на Новый год не зажигаю и внимательнее слежу, чтобы Демимур не оставалась в комнате одна…»Сати испугалась, что ее могут ранитьПевица навсегда запомнит встречу Нового, 2007 года.«Это произошло в моем родном Нальчике, я выступала в ресторане, – делится звезда со «СтарХитом». – Все шло прекрасно, пока в час ночи один из горячих мужчин не решил устроить пальбу из пистолета. Что тут началось! Кто-то решил, что нагрянули бандиты, и тоже стал стрелять. Люди полезли под столы, женщины визжали. Я в это время была на сцене, перепугалась и убежала за кулисы. Так мимо меня пронесся «браток» с разбитым носом и спросил, не видела ли я некоего Абдулу? Я что-то промямлила в ответ, хотя язык от ужаса просто не двигался, мужчина побежал дальше. Через пять минут все стихло, и организаторы отвезли меня домой – всю дорогу я мысленно благодарила Бога, что не пострадала…»

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