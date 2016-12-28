Ксения Бородина установила видеослежку за няней своих дочек‍

Ксения Бородина призналась, что следит за няней своих детей по видеокамере. Об этом телеведущая написала в своем Instagram.
Светская львица объяснила свое решение тем, что она «гиперактивная» мама и ей все время нужно знать, чем занимаются ее дети. Система, которую приобрела Бородина, называется «видео-няня» и представляет собой маленького робота с камерой. За происходящим дома можно следить со своего смартфона.
После рождения второго ребенка телеведущая не задержалась в декретном отпуске и в скором времени вышла на работу. Бородина призналась, что няня ее детей ответственный человек, но только робот смог избавить звезду от переживаний и удовлетворить ответами на 1000 вопросов. Глава семейства тоже пользуется их новым приобретением.
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