Ксения Бородина установила видеослежку за няней своих дочек‍

Светская львица объяснила свое решение тем, что она «гиперактивная» мама и ей все время нужно знать, чем занимаются ее дети. Система, которую приобрела Бородина, называется «видео-няня» и представляет собой маленького робота с камерой. За происходящим дома можно следить со своего смартфона.После рождения второго ребенка телеведущая не задержалась в декретном отпуске и в скором времени вышла на работу. Бородина призналась, что няня ее детей ответственный человек, но только робот смог избавить звезду от переживаний и удовлетворить ответами на 1000 вопросов. Глава семейства тоже пользуется их новым приобретением.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164394-news.html