Лазарев прокомментировал смерть Джорджа Майкла

Смерть певца Британии, пластинки которого продавались миллионными тиражами, поразила общественность. Российский певец Сергей Лазарев тоже не остался в стороне, чтобы не выразить общее эмоциональное состояние после трагической новости. Со своими фолловерами он поделился информацией, что над бывшей группой Smash работал менеджер группы Wham, в которой пел Джордж Майкл Simon Napier- Bell. Идея создателей была сделать современную группу Wham. Simon много рассказывал о британском исполнителе. Именно поэтому Сергей проникся печальной новостью.Стоит отметить, что одна из популярных песен исполнителя Last Christmas каждое Рождество наполняет сказочным настроением и звучит чуть ли не на всех радио-каналах.

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