В Москве заработал музей первого отечественного ядерного реактора

Запуском реактора, проходившем в тайной лаборатории, руководил физик Игорь Курчатов. Имена ученых, создавших данное оружие, на долгие годы были засекречены. Реактор Ф-1 запустили 70 лет назад, а прервали его работу лишь в 2015 году. Знаменитая секретная лаборатория теперь стала местом общественного доступа, музеем. Здесь впервые можно увидеть снимки с лицами ядерных физиков.Во время Второй мировой войны отечественные научные сотрудники занимались созданием атомной бомбы, способной нанести мощный удар противнику. Взрывчатое вещество планировалось разработать на основе радиоактивного плутония. А для его синтеза, как известно, необходим реактор. Последний был сооружен всего за 16 месяцев. Для инновации воздвигли здание в один этаж с глубоким подвальным помещением, в котором на 7-метровой глубине располагался котлован. Оттуда шел подземный тоннель, по которому можно было пройти в лабораторию. Котел «отгораживался» от радиоактивного излучения 10-метровой бетонной стеной.Ф-1 превосходил по мощности американский реактор и, к тому же, был относительно безопасным. Так, цепную реакцию могло прервать простое нажатие специальной красной кнопки. После него подача тока к электромагнитному захвату прекращалась, и стержень, висящий там, падал вниз, что и останавливало реактор. Наблюдение за помещениями, вход в которые воспрещался по причине сильного излучения, осуществлялось с помощью перископа, подаренного Курчатову черноморскими моряками во время Великой Отечественной войны.Наряду с созданием смертоносного оружия отечественные физики вынашивали планы об использовании атома в мирных целях. Наверно, именно поэтому в СССР была построена первая в мире АЭС и атомная подлодка. В настоящее время Россия является единственной страной, в арсенале которой есть атомные ледоколы.Почта России выпустила в оборот специальную марку, приуроченную к 70-летнему юбилею первого реактора. Тираж ее составляет 200 тысяч образцов. Что касается музея, то его двери уже открыты для посетителей. Все изобретения стали теперь частью выставки. Но ядерщики не сомневаются, что, в случае необходимости, не составит труда повторно запустить реактор.

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