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Новости шоу-бизнеса России сегодня, 28.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей на сегодняшний день, 28 декабря

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 28.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей на сегодняшний день, 28 декабря
Самые последние и актуальные новости российского шоу-бизнеса сообщают о следующих событиях на сегодняшний день, 28 декабря: Юлия Началова избавится от татуировки, напоминающей о бывшем супруге. Анфиса Чехова откровенно призналась, что устала от пребывания в статусе жертвы. Максим Фадеев призвал лишить российского гражданства Божену Рынску.

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 28.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей на сегодняшний день, 28 декабря
Известная певица Юлия Началова, которая не так давно рассталась с супругом - хоккеистом Александром Фроловым, судя по всему, сделала это болезненным способом. Иначе трудно объяснить ее желание избавиться о любых напоминаниях о бывшем избраннике. В частности, накануне стало известно о желании девушки избавиться от татуировки, которую она набила в честь Фролова. Речь идет об инициалах "АФ", которые появились на запястье звездной дивы несколько лет назад. Но после того, как Юлия и Александр приняли решение о разводе, причины чего до сих пор остаются неизвестными для поклонников, исполнительницы решила избавиться от неактуального тату.

"Я пока не избавилась от татуировки «АФ». Вдруг я встречу какого-то другого «АФ». Но это вряд ли, конечно. Поэтому я планирую сводить эту татуировку", - отметила звездная дива. Вместе с этим Юлия не стала скрывать того обстоятельства, что со спокойной душой отпустила прошлое, а также принялась искать новую любовь.

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 28.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей на сегодняшний день, 28 декабря
Прославленная телеведущая Анфиса Чехова постоянно ведет с фанатами открытую дискуссию, повествуя зачастую о своем жизненном опыте. В данный момент в жизни 39-летней знаменитости все именно так, как она могла себе представлять несколько лет назад: крепкая семья с любимым мужем и сыном, а также успешная карьера. Теперь выясняются некоторые детали, из которых следует, что для обретения жизненной гармонии Чеховой пришлось пройти долгий и изнурительный путь. Более того, около 15 лет назад Анфиса приняла для себя решение об отказе от образа "жертвы". Детали телезвезда привела в своем блоге.

"Я взяла ответственность за всё, происходящее со мной, на себя! За выбор не тех парней, за неудачные попытки построить карьеру, за появление в моей жизни людей и обстоятельств, которые причиняют мне боль! Из моих мыслей и речи постепенно стали уходить фразы: «Жизнь ко мне не справедлива»! «Он/она/они виноваты!» «Я хорошая, он плохой!» «Дело не во мне, а в них!» и т.д. Я раз и навсегда отказалась быть жертвой, с которой всё время что-то происходит против её воли!» - рассказала Анфиса. Телеведущая в один момент поняла, что именно она является творцом своей собственной жизни, поэтому не нужно уповать на какие-то мелочи.

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 28.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей на сегодняшний день, 28 декабря
Знаменитый певец и композитор Максим Фадеев не сумел остаться в стороне от вызывающего тревогу высказывания светской журналистки Божены Рынски, которое затрагивало недавнюю трагедию с крушением самолета Ту-154 в Сочи. Композитор Максим Фадеев призвал поклонников и коллег по шоу-бизнесу подписать петицию за лишение российского гражданства светской журналистки Божены Рынской. Ее слова о погибших в авиакатастрофе в Черном море людях, в частности журналистах НТВ, повергли общественность в шок. По признанию Фадеева, раньше он предпочитал не реагировать на аналогичные проявления, но на сей раз отмалчиваться он не стал.

"Я призываю подписать петицию о лишении гражданства РФ гопожиБожены Рынской после ее чудовищного высказыdания в адрес погибших в авиакатастрофе. Я редко реагирую на заявления подобного рода публичных персон, но в этот раз у меня просто нет никаких слов", - заявил композитор, которого сразу же поддержали многие коллеги из мира шоу-бизнеса.


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