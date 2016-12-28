Победитель "Битвы экстрасенсов" в 17-м сезоне: кто одержал победу - Свами Даши стал сильнейшим (биография)

Несколько дней назад на телеканале ТНТ был показан финальный выпуск 17-го сезона проекта "Битва экстрасенса", который с самого начала интриговал поклонников сильнейшим составом, среди которого особняком стояли Свами Даши и Мэрилин Керро.Как и ожидали множественные фанаты "Битвы экстрасенсов", довольно-таки убедительную победу одержал Свами Даши, который с первых же испытаний заявил о себе. Его сила и неординарные способности не были поставлены под сомнение даже после того, как на 17-ую "Битву" пожаловала Мэрилин Керро. Особенностью ее появления стал тот факт, что ранее она уже два раза участвовала в проекте, но каждый раз останавливалась в шаге от заветной "руки победителя". Так получилось и в нынешнем сезоне. Однако девушка не сильно расстроилась, заметив, что одержать победу для нее не являлось самоцелью.Примечательно, что имя победителя стало известно еще 17 декабря. Как сообщали пользователи интернета, триумф одержал Свами Даши, который получил 56 процентов голосов зрителей. В свою очередь Мэрилин Керро в очередной раз остановилась в шаге от победы. К слову сказать, посмотреть последний выпуск семнадцатого сезона "Битвы экстрасенсов" можно на официальном сайте ТНТ, либо же на сервисе RuTube.Также важно указать на тот момент, что Даши установил рекорд зрительского голосования. В частности, за него проголосовали чуть более 720 тысяч человек, что является рекордом для всей "Битвы экстрасенсов". Он заручился поддержкой 53,5 процентов зрителей, тогда как за Керро отдали свои голоса 36,3% поклонников телешоу.Свами Даши родился в Санкт-Петербурге 22 августа. Но Свами жил в Индии долгое время, почти 20 лет. Именно там он и обучил духовное искусство и йогу. Настоящее имя Свами Даши Петр Смирнов. Петр в свои 62 года выглядит намного моложе своего возраста, что отмечают все окружающие его люди. В молодости он занимался спортом и даже принял участие в Токио в олимпиаде. Петр участвовал за российскую команду.Ежели обратиться к личной жизни, то здесь и вовсе все окутано тайнами. Известно лишь, что Даши женат и имеет детей. Его супругой является мастер спорта в области художественной гимнастики - Ирина Ногина. Она с трудом сдерживала эмоции во время наблюдения за "Битвой экстрасенсов". Из уточненных данных следует, что у Свами два сына и дочь.

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