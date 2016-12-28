Бритни Спирс записала поздравительное видео с молодым любовником

Для создания поздравительного материала Бритни Спирс использовала приложение, которое позволяет накладывать поверх записи забавные картинки и анимированные маски. Так, перед публикой знаменитость и танцор Сэм Асгари предстали в образах рождественских оленей с веселыми рожками, также голоса звезд были изменены посредством наложенного фильтра. Спирс и ее, как считают таблоиды, любовник пожелали всем счастливого Рождества и доброй ночи.Слухи о романе Сэма Асгари с исполнительницей появились еще в середине ноября, когда танцор поделился кадрами, на которых запечатлен с Бритни Спирс в Лос-Анджелесе. Фото впоследствии были удалены, но СМИ успели ухватиться за новость. Познакомилась пара, по слухам, во время съемок «горячего» клипа певицы на композицию «Девичник». Примечательно, что пока ни Бритни Спирс, ни ее предполагаемый новый ухажер отношения официально не подтверждали.

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